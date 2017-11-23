Объем ключевых инвестпроектов в Югре превысил отметку в 130 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 ноя — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе сформирован портфель ключевых промышленных инвестпроектов, суммарная емкость которых превышает 130 миллиардов рублей, сообщила глава региона Наталья Комарова.
Она добавила, что в регионе начал работу фонд развития промышленности, аккредитованный на федеральном уровне, с 2018 года вступит в силу новая региональная программа развития промышленности. Глава автономного округа также поручила профильному департаменту ввести в эксплуатацию карту промышленности с инвестиционными предложениями по каждому муниципалитету.
Кроме того, по словам Натальи Комаровой, в регионе "важно сохранить устойчивость развития нефтяной отрасли".
"Такую задачу ставит глава нашего государства. Это ориентирует нас на обеспечение прироста запасов нефти, сохранение динамики развития отрасли", — подчеркнула она.