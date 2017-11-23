Объем ключевых инвестпроектов в Югре превысил отметку в 130 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 ноя — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе сформирован портфель ключевых промышленных инвестпроектов, суммарная емкость которых превышает 130 миллиардов рублей, сообщила глава региона Наталья Комарова.

"Общий анализ тенденций развития отраслей промышленности в регионе позволил сформировать портфель из 65 инвестиционных ключевых проектов емкостью больше 130 миллиардов рублей. Это проекты в сфере машиностроения, нефтегазопереработки, агропромышленного и лесопромышленного комплекса, производства строительных материалов, промышленной инфраструктуры. Часть проектов будет реализовываться компаниями "Газпром нефть", "Лукойл", "СИБУР", — заявила губернатор Югры в четверг в рамках ежегодного обращения к жителям региона, представителям общественности и депутатам думы автономного округа.

Она добавила, что в регионе начал работу фонд развития промышленности, аккредитованный на федеральном уровне, с 2018 года вступит в силу новая региональная программа развития промышленности. Глава автономного округа также поручила профильному департаменту ввести в эксплуатацию карту промышленности с инвестиционными предложениями по каждому муниципалитету.

Кроме того, по словам Натальи Комаровой, в регионе "важно сохранить устойчивость развития нефтяной отрасли".

"Такую задачу ставит глава нашего государства. Это ориентирует нас на обеспечение прироста запасов нефти, сохранение динамики развития отрасли", — подчеркнула она.

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