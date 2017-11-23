В России обсуждают три варианта маркировки табачной продукции

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Власти РФ обсуждают три варианта маркировки табачной продукции; в правительство уже внесен проект постановления о проведении в 2018 году эксперимента по маркировке по аналогии с маркировкой шуб, сообщили в четверг участники совещания в Совете Федерации об обороте табачной продукции.

"В настоящее время в правительство уже внесен проект постановления о порядке маркировки табачной продукции специальными электронными метками, и принято решение — вернее, не принято, потому что это проект постановления, — что должен быть проведен эксперимент по маркировке табачной продукции в 2018 году", — рассказала замглавы департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Ольга Цибизова.

Советник вице-премьера РФ Александра Хлопонина Георгий Петришин уточнил, что сейчас обсуждаются три варианта маркировки. Первая предложена участниками табачного рынка.

"Есть система, которая разработана ФНС, которая апробирована на меховых изделиях, на лекарствах сейчас в процессе применения. И есть система на алкогольном рынке, ЕГАИС, которая работает", — добавил Петришин.

Он выразил уверенность, что правительство успеет принять необходимые акты для проведения эксперимента в 2018 году.

После этого Цибизова пояснила, что в правительство внесен проект о маркировке табачной продукции электронными метками. "Это электронная метка, которая позволит заменить, может быть, — это в процессе эксперимента будет выяснено, — федеральную специальную марку, которая клеится на табачную продукцию. То есть по принципу вот этой электронной метки, которая для шуб есть", — сказала она.