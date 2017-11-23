В Архангельской области реализуются 16 инвестпроектов на 150 млрд рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 23 ноя — РИА Новости. В Архангельской области реализуются 16 приоритетных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 150 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
В реестр приоритетных инвестпроектов включены также строительство выставочного центра в Архангельске, организация централизованного электроснабжения Мезенского и Лешуконского районов, возведение молочно-товарного комплекса в Холмогорском районе и многое другое.
"В результате реализации этих проектов регион привлечет более 150 миллиардов рублей инвестиций, будет создано около восьми тысяч рабочих мест", — привели в пресс-службе слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
По словам Игоря Орлова, в регионе также будет реализован проект создания производственно-логистического комплекса для управления транспортными потоками на трассе Севморпути. Проект предполагает серьезные инвестиции в развитие транспортно-логистической инфраструктуры Архангельска.