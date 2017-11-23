Разработка "Швабе" стала одним из популярных экспонатов MEDICA 2017

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Холдинг "Швабе" рассчитывает на продолжение взаимодействия с действующими партнерами компании, сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин, комментируя участие холдинга в международной специализированной выставке MEDICA 201в Дюссельдорфе.

В своей экспозиции "Швабе" представил медицинское оборудование, широко применяющееся на практике врачами России и зарубежных стран, в том числе российские разработки в сфере неонатологии и анестезиологии — фиброоптическую систему для фототерапии новорожденных и абсолютно новый для РФ анестезиологический комплекс, совмещающий функции искусственной вентиляции легких, наркоза и комплексного мониторинга дыхательной смеси.

Этот аппарат, как отмечает пресс-служба холдинга, стал одним из наиболее популярных экспонатов на MEDICA 2017.

"Выставка в Дюссельдорфе традиционно является высокоэффективной площадкой для холдинга. В этом году компании из РФ и десятков стран мира проявили интерес к нашей продукции. Мы провели более 150 встреч, в том числе с действующими партнерами, с которыми "Швабе" связывает многолетний опыт сотрудничества. Переговоры заложили основу для продолжения взаимодействия и развития новых партнерских отношений в направлении поставок медтехники", ‒ отметил Ожгихин.

Кроме того, на MEDICA 2017 холдинг показал еще ряд разработок в области неонатологии — инфракрасный обогреватель, фототерапевтический облучатель, увлажнитель дыхательных смесей и другие образцы медицинской техники, которые сегодня функционируют в сотнях родовспомогательных учреждениях РФ и многих стран мира.

Международная специализированная выставка медицинского оборудования, инструментов и лекарственных препаратов MEDICA входит в список крупнейших международных выставочных мероприятий в области здравоохранения. В 2017 году его участниками стали 5115 экспонентов из 66 стран мира.