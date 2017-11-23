Предприятия Алтайского края будут сотрудничать с компаниями из Узбекистана

БАРНАУЛ, 23 ноя — РИА Новости. Руководители пяти предприятий Алтайского края в рамках рабочего визита в Ташкент вышли на подписание соглашений о намерениях или договоров о сотрудничестве с компаниями Узбекистана, сообщает официальный сайт правительства региона.

По данным ведомства, делегация Алтайского края будет находиться с визитом в Узбекистане до 24 ноября. В состав делегации, которую возглавляет заместитель председателя правительства края Виктор Мещеряков, вошли руководители 13 предприятий региона, представляющие машиностроительную, фармацевтическую сферы, сельхозмашиностроение, туризм, химическую и пищевую промышленность.

"Экспозиция Алтайского края на XIII Международной выставке "UzAgroExpo-2017. Сельское хозяйство" и "UzProdExpo-2017. Пищевая промышленность. Продукты питания" в Узбекистане отмечена дипломами и памятным знаком с признательностью за сотрудничество. Семь предприятий региона отмечены дипломами участников выставки: торговый двор "Аникс", "Специалист", "Технологии без границ", фармацевтический завод "Гален", Михайловский завод химических реактивов, "Алтайталь-Холдинг" и "Агроцентр", — говорится в сообщении.

По словам Виктора Мещерякова, правительство региона придает большое значение визиту в Узбекистан, цель которого заключается в улучшении взаимоотношений и развитии товарооборота.

"Наша доля в товарообороте России и Узбекистана должна быть более значительной. Поэтому мы изучили основные промышленные направления, в которых сегодня силен Узбекистан, — машиностроение, добыча полезных ископаемых. В состав делегации края мы включили руководителей наших предприятий, которые могут сотрудничать с узбекскими партнерами в этих отраслях, предлагать не только свою продукцию, но и свои технологии, создавать совместные производства, в том числе сборочные", — сказал Мещеряков.

"Два дня интенсивной работы прошли с пользой: пять предприятий вышли на подписание соглашений о намерениях или договоров о сотрудничестве с партнерами в Узбекистане", — добавил он.

Так, торговая сеть "Аникс", включающая более 300 магазинов, заключает договор с узбекским партнером о поставке в Алтайский край плодоовощной продукции примерно на 10 миллионов рублей. Фармацевтический завод "Гален" в Самарканде заключит договор, в соответствии с которым в Узбекистане будут использовать разработанные его специалистами методики фитотерапии.

Другие новости региона читайте здесь >>