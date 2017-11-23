Стоимость нефти снижается после сильного подъема

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются в рамках коррекции после рекордного ралли днем ранее на статданных о снижении запасов "черного золота" в США, которые превзошли прогнозы аналитиков.

По состоянию на 7.52 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,25% — до 63,16 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,21%, до 57,90 доллара за баррель. Днем ранее стоимость WTI преодолела отметку в 58 долларов за баррель впервые с 1 июля 2015 года.

В среду, 22 ноября, минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 ноября, снизились на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 457,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения показателя только на 0,3%, или на 1,5 миллиона баррелей, до 457,5 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing), по данным министерства, снизились на 1,9 миллиона баррелей, составив 61,2 миллиона баррелей. При этом до выхода статистики министерства поддерживали цены на нефть данные от Американского института нефти (API). Институт также прогнозировал снижение больше прогнозируемого, называя значение в 6,356 миллиона баррелей.

Инвесторы обращали свое внимание и на происшествие в США. В конце минувшей недели TransCanada закрыла часть трубопровода Keystone после утечки 5 тысяч баррелей нефти в американском штате Южная Дакота. Был перекрыт участок от Хардисти в канадской Альберте до Кушинга (Оклахома, США) и от Хардисти до Вуд-Ривера и Патоки (Иллинойс, США). Утечка была обнаружена утром в четверг после сигнала о падении давления.

Рынок по-прежнему ожидает заседания стран соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Мероприятие пройдет в Вене 30 ноября. Кроме того, в преддверии этой встречи, 29 ноября, состоится заседание министерского комитета по мониторингу выполнения договоренностей ОПЕК+ и корректировки его условий, в который входят Саудовская Аравия, Венесуэла, Кувейт, Алжир, Оман и Россия.