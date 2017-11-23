В Венесуэле PDVSA ведет переговоры об экспорте газа соседним странам

МЕХИКО, 23 ноя – РИА Новости. Венесуэльская государственная компания в ближайшие десять лет планирует экспортировать до 2 миллиардов кубических футов газа ближайшим соседям, сообщил вице-президент PDVSA Gas Сесар Триана (Cesar Triana), передает агентство AVN.

Между тем, PDVSA сообщила в Twitter, что обсуждает возможность поставок Тринидаду и Тобаго в течение пяти лет 500 миллионов кубических футов газа в день.

Кроме того, Триана сообщил о переговорах по строительству трубопровода для поставок газа на Арубу и Кюрасао. AVN отмечает, что компания также планирует экспортировать газ в Сальвадор, Панаму, Гаити, Доминиканскую Республику и Колумбию.

Как говорится в сообщении PDVSA, Венесуэла намерена начать сертификацию вероятных и возможных резервов газа. Сейчас запасы страны составляют 202 триллиона кубических футов, что позволяет Венесуэле занять восьмое место в мире, но могут вырасти до 460 триллионов, что поднимет государство на пятое место.