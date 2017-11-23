Глава ФРМ выступил за снижение порога входа для инвесторов ТОР

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Необходимо снижать порог входа для инвесторов территорий опережающего социально-экономического развития, которые создаются в моногородах, чтобы даже микробизнес мог стать резидентом ТОР, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Фонда развития моногородов Игорь Кривогов.

По его словам, в мае порог входа для инвесторов ТОР в моногородах был снижен в два раза и составляет сейчас 2,5 миллиона рублей. При этом стартовая сумма вложений для резидентов ТОР на Дальнем Востоке 500 тысяч рублей, что в пять раз меньше.

"И я здесь сторонник дальнейшего сокращения, чтобы и порог снизить, и разрешить индивидуальным предпринимателям заходить. Пусть будет любой бизнес в моногороде, потому что у нас некоторые города колоссально удалены от регионального центра и туда привлечь инвесторов крайне сложно. Если там хоть кто-то появится, пусть одно-два предприятия, это тоже будет успех. Там не такие "сладкие" условия, чтобы развивать какой-то крупный промышленный бизнес", — сказал Кривогов.

"Наша задача – создание новых точек промышленности и новой экономики, поэтому я сторонник дальнейшего улучшения условий для инвесторов, чтобы микро- и малый бизнес могли зайти на эти площадки, закрепиться там как новая экономика наших моногородов", — добавил Кривогов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.