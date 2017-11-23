Американские биржи закрылись преимущественно в минусе

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Основные американские фондовые индексы в среду не продемонстрировали единой динамики накануне Дня благодарения в США, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,27% — до 23526,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,08%, до 2597,08 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,07%, до 6867,36 пункта.

В четверг в Америке празднуют День благодарения, второй по важности общенациональный праздник после Рождества. В четверг американские биржи будут закрыты, а в пятницу торги завершатся раньше обычного — в 21.00 мск.

Инвесторы обратили внимание на протоколы ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в котором регулятор дал более общий комментарий по итогам заседания. Согласно протоколу, некоторые участники заседания высказались за повышение ключевой ставки регулятора "в ближайшем будущем". При этом несколько человек выразили мнение, что связь между ситуацией на рынке труда в США и показателем инфляции ослабла. Ранее регулятор заявлял, что его основным ориентиром в вопросе повышения ставки является уровень инфляции в стране, а ее темпы отстают от ожиданий ФРС.

Кроме того, большинство участников высказалось в защиту "постепенных темпов" увеличения процентной ставки.

"Объемы торговли сегодня действительно низкие, что неудивительно с учетом выходного завтра", — сказала агентству MarketWatch старший аналитик Fort Pitt Capital Group в Питтсбурге Ким Форрест (Kim Forrest).