Минфин может отказаться от идеи валютных ограничений в кризис

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Минфин РФ надеется до конца ноября внести в правительство уточненное предложение по либерализации валютного контроля, согласованное с ФНС и ФТС, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. При этом, по его словам, министерство, возможно, откажется от идеи наделить ЦБ и правительство правом вводить валютные ограничения в кризис прямым решением, без изменения законодательства.

"Мы доработали и проработали, согласовали предварительную позицию с ФТС и ФНС… Мы сейчас в ближайшее время направим уже уточненное предложение, которое будет согласовываться, по дальнейшей либерализации валютного контроля", — сообщил Моисеев. По поводу сроков внесения предложения в правительство он высказался так: "Надеемся, на этой неделе, будем стараться. Это зависит от получения нами официальной позиции от ФНС и ФТС… если это будет не в конце этой, то в начале следующей".

Минфин РФ для либерализации валютного законодательства предложил отменить обязательный возврат экспортной выручки в страну, а взамен попросил дать ЦБ и правительству право в кризис вводить жесткие валютные ограничения. Замминистра финансов Владимир Колычев, комментируя эти инициативы, заявил в октябре, что Минфин давно обсуждает отмену обязательного возврата валютной выручки экспортеров, эта мера направлена на упрощение расчетов за внешнеторговые поставки и не связана с ожиданием кризиса.

Колычев пояснял, что речь идет о том, чтобы ЦБ и правительство по закону имели возможность вводить ограничения на валютном рынке в случае кризисных явлений прямым решением, без дополнительного изменения законодательства. По его словам, этим правом предполагается пользоваться только в серьезной кризисной ситуации.

Отвечая на вопрос, сохраняется ли предложение по таким ограничениям в кризис, Моисеев в среду сказал: "Мы думаем, что, возможно, откажемся от этих предложений".