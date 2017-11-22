Рост ВРП Владимирской области в 2018 году может составить 6,1%

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Рост валового регионального продукта Владимирской области в 2018 году, согласно прогнозам правительства, может составить 106,1% к показателям 2017 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Законодательного Собрания региона.

Депутатский корпус продолжает работу над проектом бюджета 2018 года и планированием на период 2019-2020 годов.

"В соответствии с прогнозом, темпы роста валового регионального продукта в 2018 году составят 106,1%, объема инвестиций — 101,5%, прибыли организаций — 107,4%, фонда заработной платы — 104,3%", — приводит слова представителя комитета по бюджетной и налоговой политике пресс-служба регионального парламента.

Тот же источник сообщил, что в 2018 году сохранятся все предоставленные инвесторам льготы и преференции. Более того, они даже расширятся за счет существенного снижения ставки по налогу на прибыль с 17% до 10% для участников региональных инвестиционных проектов и до 5% — для участников специальных инвестиционных контрактов. Также сохранены льготы по транспортному налогу сельскохозяйственным товаропроизводителям в отношении грузовых автомобилей и автобусов.

Как сообщалось ранее, доходы Владимирской области в 2018 году, согласно прогнозу правительства региона, составят 49,7 миллиарда, расходы — 51,6 миллиарда. Таким образом, дефицит бюджета составит 1,9 миллиарда рублей. Напомним, главной задачей в проектировании бюджета региона на ближайшие три года остается снижение его дефицита.