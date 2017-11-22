В Ульяновской области приняли бюджет-2018 с профицитом в 694 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 22 ноя — РИА Новости. Парламентарии Ульяновской области в среду приняли во втором окончательном чтении бюджет региона на 2018 год, доходная часть которого составила 48,3 миллиарда рублей, расходная — 47,6 миллиарда рублей, профицит — 694 миллиона рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

В среду состоялось заседание законодательного собрания Ульяновской области, где власти региона представили парламентариям главный финансовый документ области. Губернатор региона Сергей Морозов обозначил основные приоритеты социально-экономического развития территории и подчеркнул, что бюджет области по-прежнему сохраняет социальную направленность, а его доходы и расходы рассчитаны с ростом.

"Законодательное собрание Ульяновской области утвердило бюджет с доходами 48,3 миллиарда рублей, расходами — 47,6 миллиарда рублей, профицитом — 694 миллиона рублей. Наш бюджет на протяжении всех последних лет является социально ориентированным", — пояснил РИА Новости губернатор региона Сергей Морозов.

По его словам, в 2018 году планируется осуществить 19 госпрограмм с общим объёмом финансирования 45,4 миллиарда рублей, что составляет 95,4% всех расходов.

"На сегодняшний момент мы имеем действительно профицитный бюджет. Это, конечно, достижение в целом работы правительства Ульяновской области и политики губернатора. Абсолютно поддержу, что программный подход позволяет нам, во-первых, эффективно разобраться с тем, на какие затраты предполагается финансирование. Во-вторых, оперативно на них реагировать. Именно поэтому в рамках проектного подхода у депутатов появляется возможность не оставлять и не отходить от контроля за исполнением бюджета на протяжении всего календарного года" — отметил РИА Новости руководитель фракции "Единая Россия" в заксобрании региона Ростислав Эдварс.

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