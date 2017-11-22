Дефицит бюджета Владимирской области в 2018 году составит 1,9 млрд рублей

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Доходы Владимирской области в 2018 году, согласно прогнозу правительства региона, составят 49,7 миллиарда, расходы — 51,6 миллиарда; таким образом, дефицит составит 1,9 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Законодательного Собрания Владимирской области.

Комитет по бюджетной и налоговой политике продолжает работу над главным финансовым документом области. Депутаты рассмотрели проект регионального бюджета на ближайшие три года и рекомендовали принять его на ноябрьском заседании Заксобрания в первом чтении.

"Основные характеристики областного бюджета на 2018 год таковы: доходы — 49,7 миллиарда, расходы — 51,6 миллиарда, дефицит — 1,9 миллиона рублей, то есть 5%. В 2019 году по плану доходы составят более 49 миллиардов, расходы — 51 миллиард рублей. В 2020 году дефицит планируется снизить до 1,2 миллионов рублей — 3%. Это означает, что в 2018 и последующих годах будет продолжена работа по консолидации бюджетных средств в целях сокращения дефицита бюджета. Пока же основным источником финансирования, которое позволит справиться с дефицитом бюджета в 2018-2020 годах, будут выступать кредитные организации", — рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Основные доходные статьи областного бюджета в 2018-2020 годах — это налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, акцизы по подакцизным товарам и налог на имущество организаций. Поступление в областной бюджет налога на доходы физических лиц планируется в 2018 году в сумме более 14 миллиардов рублей с приростом на 7% к плану 2017 года. По налогу на прибыль организаций прогноз составляет чуть более 11 миллиардов или 101,6% по сравнению с 2017 годом.

Объем безвозмездных поступлений предусмотрен на 2018 год в сумме более 12 миллиардов: это дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты.