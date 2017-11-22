Медведев и президент Судана обсудят проекты в энергетике и промышленности

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент Судана Омар Башир 24 ноября обсудят совместные проекты в энергетике, промышленности и АПК, сообщает российский кабинет министров.

"Председатель правительства России и президент Судана Омар Башир обсудят состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества России и Судана, включая реализацию совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и других областях", — говорится в сообщении.

Президент Судана будет находиться в России с рабочим визитом по приглашению президента РФ.