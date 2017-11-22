СМИ: Эр-Рияд убеждает участников ОПЕК+ продлить сделку до конца 2018 года

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Саудовская Аравия в данный момент настоятельно убеждает нефтедобывающие страны, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), принять решение о продлении договоренностей еще на три квартала, то есть, на весь 2018 год, сообщили источники агентству Рейтер.

По словам одного высокопоставленного источника, представители Саудовской Аравии "лоббируют с целью принятия решения о продлении сделки на девять месяцев в ноябре". "Существует 90%-ная вероятность того, что (решение о возможном продлении — ред.) будет объявлено в ноябре", — сообщил другой источник агентства в ОПЕК, добавив, что решение будет приниматься о продлении действия соглашения именно на такой срок.

В начале ноября глава министерства энергетики РФ Александр Новак обсудил с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азиз Аль Саудом сделку ОПЕК+ и возможность ее продления при необходимости. В начале октября президент РФ Владимир Путин заявил, что соглашение о сокращении добычи нефти, если будет продлено, то, как минимум, до конца 2018 года.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) в целях стабилизации рынка нефти договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

В Вене 30 ноября состоится встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи нефти, входящих и не входящих в ОПЕК. Кроме того, в преддверии этой встречи, 29 ноября, состоится заседание министерского комитета по мониторингу выполнения договоренностей ОПЕК+ и корректировки его условий, в который входят Саудовская Аравия, Венесуэла, Кувейт, Алжир, Оман и Россия.