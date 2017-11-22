СГК не будет завышать цены на тепло при расчетах по методу альткотельной

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Стоимость теплоснабжения при введении системы расчета по методу альтернативной котельной в регионах присутствия Сибирской генерирующей компании не будет завышаться, говорится в сообщении СГК.
"Хочу подчеркнуть, что ни одна теплоснабжающая организация не будет заинтересована в искусственном завышении цены. Во-первых, потому что, к примеру, застройщики начнут искать более выгодные условия централизованного теплоснабжения, во-вторых, может начаться рост неплатежей, в-третьих, что самое важное – мы заинтересованы в нормальных, прозрачных и понятных взаимоотношениях с потребителями", — приводятся в сообщении слова директора по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова.
Закон о новой модели рынка тепла был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце июля. Основные положения новой модели рынка тепла вступят в полную силу с 1 января 2018 года. Необходимые подзаконные акты, по словам министра энергетики Александра Новака, будут разработаны к июлю 2018 года.
Минэнерго разместило у себя на сайте калькулятор, и теперь каждый может самостоятельно рассчитать предельную цену по региону или городу. "Кроме того, конечная цена будет устанавливаться по соглашению сторон: между единой теплоснабжающей организацией и властями. Плюс процедура предполагает согласование Минэнерго и получение необходимых заключений со стороны правительства РФ", – отметила Косогова.