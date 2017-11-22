СГК не будет завышать цены на тепло при расчетах по методу альткотельной

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Стоимость теплоснабжения при введении системы расчета по методу альтернативной котельной в регионах присутствия Сибирской генерирующей компании не будет завышаться, говорится в сообщении СГК.

"Хочу подчеркнуть, что ни одна теплоснабжающая организация не будет заинтересована в искусственном завышении цены. Во-первых, потому что, к примеру, застройщики начнут искать более выгодные условия централизованного теплоснабжения, во-вторых, может начаться рост неплатежей, в-третьих, что самое важное – мы заинтересованы в нормальных, прозрачных и понятных взаимоотношениях с потребителями", — приводятся в сообщении слова директора по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова.

Закон о новой модели рынка тепла был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце июля. Основные положения новой модели рынка тепла вступят в полную силу с 1 января 2018 года. Необходимые подзаконные акты, по словам министра энергетики Александра Новака, будут разработаны к июлю 2018 года.

Цена на тепловую энергию для потребителей в рамках новой модели рынка тепла будет определяться не по методу "затраты плюс" (ежегодно формируется региональными регуляторами на основе расходов, заявленных компанией), а по принципу альтернативной котельной. Будет задан лишь потолок цены на теплоэнергию. Верхняя планка цены за одну гигакалорию будет формироваться исходя из расчета, сколько бы затратил потребитель, возьмись он построить котельную самостоятельно. Цена за теплоэнергию в конкретном населенном пункте может быть либо ниже заданного верхнего порога, либо повышена до этого уровня постепенно, в течение нескольких лет.

Минэнерго разместило у себя на сайте калькулятор, и теперь каждый может самостоятельно рассчитать предельную цену по региону или городу. "Кроме того, конечная цена будет устанавливаться по соглашению сторон: между единой теплоснабжающей организацией и властями. Плюс процедура предполагает согласование Минэнерго и получение необходимых заключений со стороны правительства РФ", – отметила Косогова.