Борисов: ВРП Якутии до 2022 года превысит триллион рублей

ЯКУТСК, 22 ноя — РИА Новости. Якутия планирует в ближайшие годы — ранее запланированного срока — выйти на объем валового регионального продукта в один триллион рублей, сообщил в среду глава Якутии Егор Борисов в ходе оглашения ежегодного послания Государственному Собранию (Ил Тумэн) и общественности республики.

"Республика Саха (Якутия) входит в первую десятку российских регионов с наибольшим уровнем валового регионального продукта на душу населения. По итогам 2017 года объём валового регионального продукта республики оценивается в размере около 900 миллиардов рублей. Цель — выйти на 1 триллион рублей ВРП ставилась к 2022 году, но республика достигнет ее досрочно", — сказал Борисов.

По словам главы Якутии, сейчас идёт многовекторная диверсификация региональной экономики, постоянный подъём промышленного производства. Фиксируется стабильный естественный прирост населения, увеличение рождаемости и количества многодетных семей. Средняя продолжительность жизни перешагнула рубеж в 70 лет. Вдвое увеличены объёмы вводимого жилья, тысячи семей переехали из аварийных развалин в новые дома. Построены и реконструированы сотни километров дорог, инженерных сетей. Многие населённые пункты подключены к централизованному теплоснабжению, обеспечены мобильной связью и интернетом.

Объём инвестиций в экономику по итогам текущего года превысит прошлогодние показатели не менее чем на 20%. Хороший прирост капиталовложений даёт освоение Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения и строительство газопровода "Сила Сибири".Правительственная комиссия РФ признала Якутию лидером в стране по темпам роста налогового потенциала. В результате регион уже в этом году получит дополнительно более 2,5 миллиардов рублей в качестве гранта, добавил Борисов.

Он отметил, что локомотивом экономики региона по-прежнему остается алмазная компания "Алроса". "Да, трагедия на руднике "Мир", потеря шахтёров — это горький урок для всех нас. Но жизнь не останавливается. Несмотря на закрытие рудника, компания должна обеспечить выполнение взятых обязательств по добыче алмазов в 2018 году и сохранить мировое лидерство. В предстоящем году ожидается начало освоения Верхне-Мунского рудного поля, весь период разработки которого даст в бюджет республики около 3 миллиардов долларов", — сказал Борисов.

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