Сбербанк ищет решения для бизнеса на примере игры в покер, заявил Греф

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сбербанк провел чемпионат по игре в покер среди разработчиков решений в сфере искусственного интеллекта, предложенные ими алгоритмы позволяют обыграть в покер любого человека; такие мероприятия нужны банку для поиска инновационных решений в своем бизнесе, сообщил глава банка Герман Греф в ходе съезда лидеров Общероссийской общественной организации "Опора России".

"Мы недавно проводили чемпионат среди data-science (разработчиков в области искусственного интеллекта — ред.), предложили игру в покер… Все решения совершенно спокойно превзошли возможности самого профессионального игрока в покер. Это не какое-то одно решение, целый ряд решений", — рассказал Греф.

"Почему вдруг Сбербанк стал проводить чемпионат по подготовке наилучшего решения по игре в покер? Потому что мы из этих решений черпаем алгоритмы, черпаем решения для своего бизнеса, в силу того, что покер — это одна из немногих игр, развлечений, где используются не только математические алгоритмы, где надо считать, но и также субъективный фактор, фактор оценки блефа сидящего перед тобой партнера", — пояснил он.

По словам главы кредитной организации, банк и в дальнейшем намерен использовать интересные решения в области искусственного интеллекта для развития своего бизнеса.