Новая виза упростит порядок получения разрешения на проживание в России

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Новые визы для иностранцев, введённые для получения ими разрешения на проживание в РФ при въезде в страну, будут выдаваться на срок до четырёх месяцев, сообщается на сайте кабмина РФ.

Постановление правительства подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Как следует из текста постановления, новая виза упрощает процедуру получения разрешения на временное проживание в РФ.

Предыстория

Как следует из сообщения кабмина, изменения вносятся в соответствии с федеральным законом от 7 июня — он утвердил новые правила для иностранцев, которые получили разрешение на временное проживание в России и которым для въезда в страну требуется виза. Этот закон был принят после обращения гражданина Нигерии в Конституционный суд в начале прошлого года. Он не смог вылететь из России, предъявив на пограничном контроле истёкшую обыкновенную визу. Несмотря на то, что у него было действующее разрешение на временное проживание в РФ, он был оштрафован и не смог покинуть страну.

Конституционный суд постановил, что при наличии действующего разрешения на временное проживание в РФ иностранный гражданин имеет право выехать из страны, даже если у него истекла обыкновенная виза, которая выдаётся для деловых, рабочих и туристических целей.

В июне этого года закон уточнил порядок въезда и выезда иностранцев: при наличии разрешения на временное проживание в РФ, иностранному гражданину в паспорт ставится виза временно проживающего лица. Эта виза многократная, и она является "базовой" для иностранца, приехавшего учиться или работать в РФ.

Для чего нужна новая виза

Новая виза позволяет иностранцу приехать в Россию для получения разрешения на временное проживание. Она выдаётся сроком на четыре месяца, однако это не значит, что иностранцу можно будет приехать в Россию на четыре месяца, а потом нелегально продолжать жить в стране: как следует из постановления, такая виза выдаётся, если территориальный орган МВД заранее решит о выдаче разрешения.

Таким образом, новая виза упрощает порядок получения разрешения на временное проживание в РФ. Если раньше иностранец был вынужден ждать, пока разрешение на временное проживание дойдёт до дипломатического представительства России в страну, где живет иностранец, то сейчас, согласно постановлению, он может избежать бумажной волокиты и поехать в Россию за разрешением самостоятельно. Въехать по такой визе в страну можно только один раз.