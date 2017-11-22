Новая виза упростит порядок получения разрешения на проживание в России

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Новые визы для иностранцев, введённые для получения ими разрешения на проживание в РФ при въезде в страну, будут выдаваться на срок до четырёх месяцев, сообщается на сайте кабмина РФ.
Постановление правительства подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Как следует из текста постановления, новая виза упрощает процедуру получения разрешения на временное проживание в РФ.
Предыстория
Конституционный суд постановил, что при наличии действующего разрешения на временное проживание в РФ иностранный гражданин имеет право выехать из страны, даже если у него истекла обыкновенная виза, которая выдаётся для деловых, рабочих и туристических целей.
В июне этого года закон уточнил порядок въезда и выезда иностранцев: при наличии разрешения на временное проживание в РФ, иностранному гражданину в паспорт ставится виза временно проживающего лица. Эта виза многократная, и она является "базовой" для иностранца, приехавшего учиться или работать в РФ.
Для чего нужна новая виза
Таким образом, новая виза упрощает порядок получения разрешения на временное проживание в РФ. Если раньше иностранец был вынужден ждать, пока разрешение на временное проживание дойдёт до дипломатического представительства России в страну, где живет иностранец, то сейчас, согласно постановлению, он может избежать бумажной волокиты и поехать в Россию за разрешением самостоятельно. Въехать по такой визе в страну можно только один раз.