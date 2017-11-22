Запуск завода СПГ в Сабетте состоится в ближайшие недели, заявил глава ЯНАО

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, выступая на заседании в Совете Федерации РФ, подчеркнул значение для региона и страны строительства арктической железной дороги и сообщил о том, что в ближайшие недели состоится запуск первой очереди завода "Ямал СПГ".
"Третий год подряд у нас наблюдается активный промышленный подъем. За девять месяцев текущего года он составил 13 процентов. Географией ямальского сотрудничества охвачено 78 стран, из них 48 — это торговые партнеры региона. По итогам прошлого года инвестиции в основной капитал Ямала достигли триллиона рублей. С 2013 года, несмотря на ряд кризисных явлений в бюджетно-финансовой сфере, сеть автомобильных дорог арктического региона увеличилась на 200 километров. Среди отечественных субъектов мы находимся на первом месте по этому показателю", — сообщил Кобылкин сенаторам.
При этом губернатор подчеркнул, что для активного транспортного движения нужна арктическая железная дорога, решение о строительстве которой недавно было принято на федеральном уровне.
"Это историческое решение. Северный широтный ход соединит на территории Ямала Свердловскую и Северную железные дороги. Его продолжением станет участок Бованенкого-Сабетта с выходом к Северному морскому пути. Согласно прогнозам, к 2035 году объемы перевозок по нему вырастут в десятки раз. Уже в этом году грузопоток превысил пиковые показатели успешного советского периода. В этой связи отмечу: надежная транспортная доступность — это еще и укрепление национальной безопасности", — сказал Кобылкин.
В качестве примера колоссальной значимости развития транспортной системы он привел ситуацию с быстрым реагированием и победой над вспышкой в регионе сибирской язвы летом прошлого года, а также обратил внимание, что оперативная переброска подразделений Минобороны России стала возможной только благодаря существующей железнодорожной ветке "Обская-Бованенково".
Особо отметил глава ЯНАО стремительный индустриальный рост за счет арктических проектов.
Планируется строительство аналогичного завода "Арктика СПГ-2" и проектирование третьего завода СПГ на Гыданском полуострове. Это позволит России стать одним из лидеров перспективного рынка сжиженного природного газа", — убежден губернатор ЯНАО.
По его словам, для бизнеса на Ямале созданы самые благоприятные условия — действует 31 налоговая льгота. Многие предприятия реализуют социальные проекты.
"Рост экономических показателей напрямую влияет на самочувствие населения и развития социальной сферы. Ямал остается в немногочисленной группе регионов с позитивными демографическими показателями. За семь лет у нас вдвое выросло число многодетных семей. Особенно радует, что растет численность коренных малочисленных народов Севера. Более 80 процентов расходов регионального бюджета идет на финансирование социальных обязательств. И здесь хочу подчеркнуть: впервые за многие годы мы приняли бездефицитный бюджет на трехлетний период", — сообщил сенаторам Кобылкин.