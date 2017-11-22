Запуск завода СПГ в Сабетте состоится в ближайшие недели, заявил глава ЯНАО

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, выступая на заседании в Совете Федерации РФ, подчеркнул значение для региона и страны строительства арктической железной дороги и сообщил о том, что в ближайшие недели состоится запуск первой очереди завода "Ямал СПГ".

Свое выступление в рамках "часа субъекта РФ в Совете Федерации" губернатор ЯНАО начал с основных экономических показателей региона.

"Третий год подряд у нас наблюдается активный промышленный подъем. За девять месяцев текущего года он составил 13 процентов. Географией ямальского сотрудничества охвачено 78 стран, из них 48 — это торговые партнеры региона. По итогам прошлого года инвестиции в основной капитал Ямала достигли триллиона рублей. С 2013 года, несмотря на ряд кризисных явлений в бюджетно-финансовой сфере, сеть автомобильных дорог арктического региона увеличилась на 200 километров. Среди отечественных субъектов мы находимся на первом месте по этому показателю", — сообщил Кобылкин сенаторам.

При этом губернатор подчеркнул, что для активного транспортного движения нужна арктическая железная дорога, решение о строительстве которой недавно было принято на федеральном уровне.

"Это историческое решение. Северный широтный ход соединит на территории Ямала Свердловскую и Северную железные дороги. Его продолжением станет участок Бованенкого-Сабетта с выходом к Северному морскому пути. Согласно прогнозам, к 2035 году объемы перевозок по нему вырастут в десятки раз. Уже в этом году грузопоток превысил пиковые показатели успешного советского периода. В этой связи отмечу: надежная транспортная доступность — это еще и укрепление национальной безопасности", — сказал Кобылкин.

В качестве примера колоссальной значимости развития транспортной системы он привел ситуацию с быстрым реагированием и победой над вспышкой в регионе сибирской язвы летом прошлого года, а также обратил внимание, что оперативная переброска подразделений Минобороны России стала возможной только благодаря существующей железнодорожной ветке "Обская-Бованенково".

Особо отметил глава ЯНАО стремительный индустриальный рост за счет арктических проектов.

"Арктические проекты дают синергетический эффект развитию многих регионов нашей страны. Растут объемы заказов промышленной продукции, создаются новые рабочие места. Сегодня на ямальские проекты работает свыше тысячи предприятий из 60 субъектов РФ. На проектную мощность вышло крупнейшее месторождение Газпрома Болоненковское. Запущен нефтеналивной терминал "Ворота Арктики". Введено в эксплуатацию сразу несколько газоконденсатных месторождений. В ближайшие недели состоится запуск завода СПГ в Сабетте.

Планируется строительство аналогичного завода "Арктика СПГ-2" и проектирование третьего завода СПГ на Гыданском полуострове. Это позволит России стать одним из лидеров перспективного рынка сжиженного природного газа", — убежден губернатор ЯНАО.

По его словам, для бизнеса на Ямале созданы самые благоприятные условия — действует 31 налоговая льгота. Многие предприятия реализуют социальные проекты.

"Рост экономических показателей напрямую влияет на самочувствие населения и развития социальной сферы. Ямал остается в немногочисленной группе регионов с позитивными демографическими показателями. За семь лет у нас вдвое выросло число многодетных семей. Особенно радует, что растет численность коренных малочисленных народов Севера. Более 80 процентов расходов регионального бюджета идет на финансирование социальных обязательств. И здесь хочу подчеркнуть: впервые за многие годы мы приняли бездефицитный бюджет на трехлетний период", — сообщил сенаторам Кобылкин.

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