Программа повышения конкурентоспособности охватит 70 тюменских предприятий

ТЮМЕНЬ, 21 ноя — РИА Новости. Реализация государственной программы по повышению конкурентоспособности экономики начнется в Тюменской области с 2018 года, в ней примут участие 70 предприятий региона, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Основная задача программы заключается в стимулировании повышения производительности труда на предприятиях региона, расширении рынков сбыта продукции тюменских товаропроизводителей и стимулировании продаж. К 2025 году ожидается прирост производительности труда на пилотных предприятиях региона на 30%", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Тюменская область вошла в перечень пилотных регионов, отобранных Минэкономразвития России для участия в федеральной приоритетной программе "Повышение производительности труда и поддержка занятости". На десяти предприятиях обрабатывающей промышленности региона проведут комплексный анализ деятельности и реализуют меры по повышению эффективности производства.

"Мы за последние годы более-менее научились производить — у нас работают агропромышленный и промышленный комплексы, и мы реально оцениваем качество и конкурентные преимущества этой продукции, но транспортная инфраструктура и логистика, к сожалению, отстают — не только в Тюменской области, но и в целом по стране. Надеемся, что когда порт Сабетта заработает на полную силу, мы получим доступ к Севморпути, у нас появятся новые возможности по экспорту грузов", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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