РЖД в новом графике движения ускорят поезда и добавят электричек

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. РЖД в новом графике движения на 2017/2018 годы, который вводится в действие 10 декабря, ускорят поезда дальнего следования и добавят электричек, следует из сообщения компании.

"Холдинг "РЖД" ускорит движение 413 поездов, в том числе 85 поездов будут ускорены более чем на 30 минут. Общее количество поездов категорий "Скорый" и "Скоростной" увеличится с 346 до 350 и составит почти 63% от общего количества", — говорится в сообщении компании в среду.

По данным РЖД, в новом графике увеличится количество дневных поездов: будут назначены 10 новых экспрессов (Москва – Вязьма, Москва – Пенза и другие). Всего будут курсировать 54 пары "дневных" поездов на 28 маршрутах (в графике на 2016/2017 годы – 43 пары поездов на 22 маршрутах).

Назначены 19 новых поездов (Ставрополь – Адлер, Москва – Ковров и другие) на наиболее востребованных у пассажиров маршрутах. Международные перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию и другие) и 11 стран СНГ и Балтии (Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония).

Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования составят 558 пар поездов (одна пара включает в себя рейс "туда и обратно") в 405 различных сообщениях (в графике движения на 2016/2017 годы – 565 пар в 411 сообщениях). Для обеспечения перевозок пассажиров будет сформировано 1,143 тысячи состава поездов (в 2016/2017 годах – 1,123 тысячи состава).

"Общие размеры пригородного движения в графике 2017/2018 годов увеличились на 45 пар поездов и составили 3660 пар (3615 пар в 2016/2017 годах)", — добавляется в сообщении. Кроме того, в рамках проведения в России Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 для обеспечения перевозок болельщиков между городами проведения матчей будет дополнительно разработано расписание для более чем 500 поездов.