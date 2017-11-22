В ЦБ отметили снижение уровня инфляции

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Анализ Банка России показывает, что отклонение инфляции вниз от цели вызвано временными факторами; в краткосрочном периоде годовая инфляция в РФ будет ниже 4%, а затем постепенно вернется к этому ориентиру, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Сейчас инфляция ниже 4%. По последним оценкам недельным, годовая инфляция 2,6%. Наш анализ показывает, что отклонение вниз в основном вызвано факторами, носящими временный характер", — сказала она, выступая в Госдуме.

"Когда эти временные факторы будут постепенно исчерпывать свое воздействие, на наш взгляд, инфляция постепенно вернется к 4%. В краткосрочном периоде инфляция будет ниже 4%, по нашим оценкам", — добавила Набиуллина.

Целевой ориентир ЦБ по инфляции составляет 4%. При этом последний уточненный прогноз МЭР на 2017 год предполагает рост потребительских цен на 2,5-2,8%. ЦБ также пересмотрел свой прогноз по инфляции на текущий год — до 2,5-2,7% с ранее ожидавшихся 3,2%, отметив, что в дальнейшем по мере исчерпания влияния временных факторов рост цен приблизится к целевому уровню в 4%.