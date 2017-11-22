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Экономика

Профильные комитеты Госдумы позитивно оценили работу Банка России

12:3922.11.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фотоЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Профильные комитеты Госдумы позитивно оценили работу Банка России, но обратили внимание на ряд проблем, требующих его внимания.

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Набиуллина заявила о стабилизации российской экономики
"Депутаты в целом позитивно оценили работу Банка России… Впервые Центральный банк (РФ) говорит не о снижении инфляции до целевого уровня, а о поддержании инфляции на уровне, который он определил как целевой – 4%", — заявил на пленарном заседании в среду председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков при рассмотрении основных направлений денежно-кредитной политики (ДКП) на 2018-2020 годы.

Он напомнил, что в этом документе много внимания уделяется взаимодействию, координации действий ЦБ и правительства, в том числе согласованию мер ДКП со структурной и налогово-бюджетной политикой. "И это тоже оцениваем как позитивный момент, поскольку все это влияет, в том числе и на денежную программу", — отметил депутат.

В то же время он обратил внимание, что спред между уровнем инфляции и ключевой ставкой превышает 5%. "И очевидно, что это слишком большой спред, и на наш взгляд, действительно, ключевая ставка должна снижаться намного более быстрыми темпами", — заявил глава комитета по финрынку. По его словам, более быстрое снижение ключевой ставки позволило бы, с одной стороны, обеспечить реальное снижение ставок кредитных организаций, а с другой стороны, сдерживать дефляционные процессы в экономике.

Покупатели в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Цель по инфляции достигнута и сменяется на цель ее стабилизации, предсказуемость динамики процентных ставок и, безусловно, возрастающий уровень координации денежно-кредитной политики с бюджетно-налоговой политикой и теми необходимыми структурными изменениями, которые необходимы для решения актуальных вопросов", — согласен председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Вместе с тем он заметил, что наблюдается устойчивая тенденция по интенсивному выводу предприятиями средств из производственного оборота на депозитные счета. "На сегодняшний день деньги на счетах предприятий, на депозитных счетах уже превышают денежные средства на счетах вкладов граждан. Если раньше свои средства предприятия вкладывали в производство, сегодня они их хранят. Кстати, хранят на рублевых счетах. Я не знаю, хорошо это или плохо, но это факт", — сказал глава бюджетного комитета.

Оформление кредита в отделении банка
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Предприятия готовы и бизнес готов рисковать кредитными деньгами, а еще лучше, государственными деньгами, но не готов рисковать своими. И это значит, что никакими дополнительными кредитными ресурсами мы эту тенденцию не переломим. И, естественно, в этой ситуации мы должны находить побудительные причины бизнесу, повышать доверие бизнеса к государству с тем, чтобы бизнес вкладывал средства в своё развитие", — уверен Макаров.

Роль кредита в экономике

"Банк России в основных направлениях справедливо признает, что назрела необходимость смены модели экономического развития России. Поскольку источники интенсивного роста исчерпаны, а внешние факторы не могут быть надежной основой долгосрочного экономического роста", — заявил, в свою очередь, председатель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

Владимир Путин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовет!. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В этой связи, по его словам, положительной оценки заслуживает более глубокое, чем в предыдущие года, проработанное Банком России положение о мерах по координации ДКП с бюджетно-налоговой и структурной политикой, поскольку реализация таких мер является обязательным условием для достижения стабильности в финансовой системе и обеспечения устойчивого экономического роста.

"В то же самое время Банк России делает парадоксальный вывод о своей роли в обеспечении экономического роста, который, по сути, сводится к формированию таких важных, но недостаточных для экономического роста условий, как низкие темпы инфляции или предсказуемый уровень процентных ставок, необходимый, в том числе, для планирования инвестиций", — заметил глава комитета по экономполитике.

Таким образом, по его мнению, регулятор как бы дистанцируется от решения проблемы распределения материальных потоков между отдельными отраслями, секторами и сегментами экономики в рамках формирования системы государственного стратегического управления экономикой, считая, что данные проблемы не относятся к его компетенции.

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Отсюда вытекает и вывод Банка России относительно невысокого значения кредитного канала трансмиссионного механизма ДКП. Между тем, результативность ДКП во многом зависит именно от качества кредитных потоков, но, к сожалению, кредит все еще остается за рамками регулирования с позиции границ его использования, а также эффективности кредитования. В этой связи комитет рекомендует Банку России усилить исследования ключевых проблем, связанных с пониманием значения и роли кредита в обеспечении экономического роста", — сообщил Жигарев.

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Экономика
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Популярные комментарииВсе комментарии
Иван Ургант Иван
госдума и цб- одна помойка! вы у народа спросите, он вам без мата не сможет оценить их "плодотворную" работу!
12:47
22.11.2017
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