МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Профильные комитеты Госдумы позитивно оценили работу Банка России, но обратили внимание на ряд проблем, требующих его внимания.
Он напомнил, что в этом документе много внимания уделяется взаимодействию, координации действий ЦБ и правительства, в том числе согласованию мер ДКП со структурной и налогово-бюджетной политикой. "И это тоже оцениваем как позитивный момент, поскольку все это влияет, в том числе и на денежную программу", — отметил депутат.
В то же время он обратил внимание, что спред между уровнем инфляции и ключевой ставкой превышает 5%. "И очевидно, что это слишком большой спред, и на наш взгляд, действительно, ключевая ставка должна снижаться намного более быстрыми темпами", — заявил глава комитета по финрынку. По его словам, более быстрое снижение ключевой ставки позволило бы, с одной стороны, обеспечить реальное снижение ставок кредитных организаций, а с другой стороны, сдерживать дефляционные процессы в экономике.
Вместе с тем он заметил, что наблюдается устойчивая тенденция по интенсивному выводу предприятиями средств из производственного оборота на депозитные счета. "На сегодняшний день деньги на счетах предприятий, на депозитных счетах уже превышают денежные средства на счетах вкладов граждан. Если раньше свои средства предприятия вкладывали в производство, сегодня они их хранят. Кстати, хранят на рублевых счетах. Я не знаю, хорошо это или плохо, но это факт", — сказал глава бюджетного комитета.
Роль кредита в экономике
"Банк России в основных направлениях справедливо признает, что назрела необходимость смены модели экономического развития России. Поскольку источники интенсивного роста исчерпаны, а внешние факторы не могут быть надежной основой долгосрочного экономического роста", — заявил, в свою очередь, председатель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.
"В то же самое время Банк России делает парадоксальный вывод о своей роли в обеспечении экономического роста, который, по сути, сводится к формированию таких важных, но недостаточных для экономического роста условий, как низкие темпы инфляции или предсказуемый уровень процентных ставок, необходимый, в том числе, для планирования инвестиций", — заметил глава комитета по экономполитике.
Таким образом, по его мнению, регулятор как бы дистанцируется от решения проблемы распределения материальных потоков между отдельными отраслями, секторами и сегментами экономики в рамках формирования системы государственного стратегического управления экономикой, считая, что данные проблемы не относятся к его компетенции.