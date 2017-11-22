В МЭР прогнозируют дефицит бюджета в 2017 году меньше 2% ВВП

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Дефицит федерального бюджета РФ в 2017 году будет меньше 2% ВВП, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"По дефициту бюджета несмотря на то, что цены на нефть падали до отметок около 40 долларов за баррель, в этом году мы получим значение дефицита меньше 2%", — сказал Орешкин, выступая на российско-чешском экономическом форуме.

Действующий закон о бюджете на 2017 год, с учетом внесенных в него середине ноября поправок, предусматривает дефицит в 2,2% ВВП. Поправками ожидаемые доходы были увеличены на 41,5 миллиарда рублей — до 14,72 триллиона рублей, расходы — на 125,7 миллиарда рублей, до 16,728 триллиона рублей. Прогнозируемый дефицит, соответственно, вырос на 84 миллиарда рублей — до 2,008 триллиона рублей, или до 2,2% ВВП с 2,1%.

Орешкин также отметил, что ожидает рост ВВП РФ по итогам года на уровне около 2%. Официальный прогноз Минэкономразвития составляет 2,1%.