Владимирские депутаты планируют снизить дефицит бюджета до 3% к 2020 году

Владимирские депутаты нацелены на снижение дефицита бюджета к 2020 г до 3%

Владимирские депутаты нацелены на снижение дефицита бюджета к 2020 г до 3%

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Главной задачей в проектировании бюджета Владимирской области на ближайшие три года остается снижение его дефицита, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального парламента.

Проект областного бюджета на трехлетний период был представлен во вторник в Заксобрании региона. Главный финансовый документ "трехлетки" является публичным, поэтому депутаты традиционно выносят его на общественные слушания.

"В 2018 году в бюджете зарезервировано порядка 150 миллионов рублей на софинансирование по федеральным программам и приоритетным федеральным проектам. Эти 150 миллионов рублей позволят привлечь нам в область порядка миллиарда рублей федеральных денег. Кроме этого, будет решаться и главная задача бюджетного проектирования — снижение дефицита бюджета. В 2017 году предусматривается дефицит в 5,2%, в 2018 — 5%, в 2019 году — 4,5%, и в 2020 году — порядка трех процентов", — приводит пресс-служба слова председателя Законодательного Собрания Владимира Киселева.

Председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Заксобрания Максим Васенин, анализируя проект, отметил, что впервые за последние десять лет уровень дефицита бюджета планируется ниже пяти процентов от собственных налоговых и неналоговых доходов области, или менее двух миллиардов рублей.

"Проект бюджета сверстан, исходя из умеренно-оптимистического сценария развития экономики, который предусматривает существующие тенденции экономического роста. Показатели региона несколько опережают средние по стране: на один, на полтора процента в год Владимирская область "растет" быстрее. Это позволяет, в свою очередь, опережающими темпами наращивать свою доходную базу, а в итоге даст региону возможность отказаться от значительного объема государственных заимствований и ограничиться очень незначительным размером госдолга", — убежден Васенин.

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств расходы областного бюджета сформированы в структуре государственных программ. Доля расходов, реализуемых в рамках госпрограмм Владимирской области, составит в 2018 году 94,3% от общего объема бюджета. Что касается целевой финансовой помощи, в области предусмотрен резерв финансирования по наиболее важным и приоритетным госпрограммам.