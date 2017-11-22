Владимирские депутаты планируют снизить дефицит бюджета до 3% к 2020 году

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Главной задачей в проектировании бюджета Владимирской области на ближайшие три года остается снижение его дефицита, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального парламента.
Проект областного бюджета на трехлетний период был представлен во вторник в Заксобрании региона. Главный финансовый документ "трехлетки" является публичным, поэтому депутаты традиционно выносят его на общественные слушания.
Председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Заксобрания Максим Васенин, анализируя проект, отметил, что впервые за последние десять лет уровень дефицита бюджета планируется ниже пяти процентов от собственных налоговых и неналоговых доходов области, или менее двух миллиардов рублей.
"Проект бюджета сверстан, исходя из умеренно-оптимистического сценария развития экономики, который предусматривает существующие тенденции экономического роста. Показатели региона несколько опережают средние по стране: на один, на полтора процента в год Владимирская область "растет" быстрее. Это позволяет, в свою очередь, опережающими темпами наращивать свою доходную базу, а в итоге даст региону возможность отказаться от значительного объема государственных заимствований и ограничиться очень незначительным размером госдолга", — убежден Васенин.
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств расходы областного бюджета сформированы в структуре государственных программ. Доля расходов, реализуемых в рамках госпрограмм Владимирской области, составит в 2018 году 94,3% от общего объема бюджета. Что касается целевой финансовой помощи, в области предусмотрен резерв финансирования по наиболее важным и приоритетным госпрограммам.