Площадку Mercedes-Benz в Подмосковье могут оборудовать камерами "Швабе"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Представители "Мерседес-Бенц" выразили заинтересованность в дальнейших контактах с российским оптико-электронным холдингом "Швабе" о возможном включении систем видеонаблюдения в собственную систему безопасности на новой производственной площадке, которая будет создана в Подмосковье в 2019 году, сообщил генеральный директор входящего в холдинг Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) Андрей Расторгуев.
"В рамках форума ЗОМЗ провел предварительные переговоры с "Мерседес-Бенц". Представители компании-автопроизводителя выразили заинтересованность в продолжении диалога о возможном включении нашей разработки в собственную систему безопасности на новой производственной площадке, которая будет создана в Подмосковье в 2019 году", — сказал Расторгуев.
Пресс-служба напоминает, что ЗОМЗ в настоящее время является одним из ведущих производителей высокотехнологичной гражданской продукции в составе холдинга "Швабе". Сегодня изделия предприятия широко востребованы в России и поставляются в 50 стран мира.