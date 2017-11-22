Площадку Mercedes-Benz в Подмосковье могут оборудовать камерами "Швабе"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Представители "Мерседес-Бенц" выразили заинтересованность в дальнейших контактах с российским оптико-электронным холдингом "Швабе" о возможном включении систем видеонаблюдения в собственную систему безопасности на новой производственной площадке, которая будет создана в Подмосковье в 2019 году, сообщил генеральный директор входящего в холдинг Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) Андрей Расторгуев.

Как информирует пресс-служба "Швабе", холдинг провел презентацию систем видеонаблюдения на форуме Mercedes-Benz Cars Supplier Forum Russi. Представителям компании-автопроизводителя была продемонстрирована линейка камер видеонаблюдения, в том числе новая IP-видеокамера С-400, которая предназначена для работы в составе автоматизированных программно-аппаратных средств определения автомобильных номеров и распознавания лиц. Камера оснащена оптическим зумом, встроенным детектором движения и мощной инфракрасной подсветкой, позволяющей различать объекты на дистанции до ста метров при любых условиях освещенности.

"В рамках форума ЗОМЗ провел предварительные переговоры с "Мерседес-Бенц". Представители компании-автопроизводителя выразили заинтересованность в продолжении диалога о возможном включении нашей разработки в собственную систему безопасности на новой производственной площадке, которая будет создана в Подмосковье в 2019 году", — сказал Расторгуев.

Пресс-служба напоминает, что ЗОМЗ в настоящее время является одним из ведущих производителей высокотехнологичной гражданской продукции в составе холдинга "Швабе". Сегодня изделия предприятия широко востребованы в России и поставляются в 50 стран мира.