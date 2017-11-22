В ЦБ оценили последствия падения цен на нефть в 2014 году для экономики

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российская экономика почти преодолела последствия шока, связанного с падением цен на нефть в 2014-2015 годах, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"По оценке Банка России, экономика растет темпами, близкими к потенциальным. Это те темпы роста, которые определяются в первую очередь структурой нашей экономики, а не внешними факторами. Последствия шока, связанного с падением цен на нефть в 2014-2015 годах, наша экономика практически преодолела", — сказала она, выступая в Госдуме.