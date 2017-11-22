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Экономика

Роскачество выяснило, где в России производят лучший хлеб

10:3122.11.2017
(обновлено: 10:32 22.11.2017)
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© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкПроизводство хлеба. Архивное фотоПроизводство хлеба. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Исследование хлеба, проводимое Роскачеством, определило, что нарушений по количеству жира в хлебе в Северо-Западном федеральном округе выявлено только одно на 16, в то время как в проведенном ранее таком же исследовании в центре страны это соотношение было 12 к 65, сообщает организация.

Готовая хлебобулочная продукция. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Роспотребнадзор проверил качество хлеба по всей стране
Масштабное веерное исследование проходит во всех федеральных округах РФ. Хлеб исследуют в шести аккредитованных испытательных центрах страны, включая лаборатории Роспотребнадзора и Росстандарта. Хлеб испытывали на соответствие 48 параметрам качества и безопасности, включая наличие картофельной болезни, пестицидов, фосфатов и броматов, показатели качества муки и потребительские свойства хлеба. Стоимость хлеба для исследования составила от 15 до 50 рублей за единицу товара.

Продукция 16 брендов была закуплена в Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Ленинградской и Новгородской областях, Республике Коми, а также в Санкт-Петербурге.

Жира нет

По данным Роскачества, "нарушение законодательства у хлеба, произведенного в СЗФО, найдено лишь в одном случае из 16 – товар не соответствовал заявленному ГОСТу по количеству жира в изделии".

"По сравнению с ЦФО, хлеб в СЗФО статистически лучше – тогда нарушения законодательства по жирности были обнаружены у 12 брендов из 65, причем большая часть нарушений пришлась на Москву и Московскую область", — добавляется в результатах исследования.

Батоны белого хлеба. Архивное фото
© Fotolia / Aleksandr
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Как показали результаты экспертизы, броматами и фосфатами никто из производителей свой хлеб "не улучшал". Да и в целом все исследованные нарезные батоны, закупленные в СЗФО – безопасные.

Нарезные батоны четырех торговых марок признаны товарами повышенного качества: "Дарница", "Каравай" и "Ржевка-хлеб" (Санкт-Петербург), а также "Череповецхлеб" (Вологодская область). "Данные товары могут претендовать на государственный Знак качества", — говорится в отчете.

Там отмечается, что особого внимания заслуживает исследование на наличие картофельной болезни – именно от нее хлеб страдает чаще всего. В течение 36 часов образцы проверялись на наличие возбудителя "картофельной болезни", и ни в одном из них он не был выявлен. Аналогичная ситуация и в ЦФО.

Выпечка хлеба на Полесском хлебозаводе
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Нарезной уже не тот: что происходит с качеством хлеба в России
Исследованию подверглись и органолептические показатели: цвет, форма, рисунок на поверхности, запах, вкус, а также состояние мякиша хлеба. "Слабым местом" в исследуемых батонах оказалась пористость мякиша. Хорошая пористость – мелкая, тонкостенная и равномерная. Чем толще стенки, тем хуже.

"С физико-химической точки зрения пористость – очень важная характеристика, она показывает то, насколько мякиш разрыхленный, хлеб с плотным мякишем будет тяжелее перевариваться нашим организмом", — приводятся в отчете слова директора Всероссийского научно-исследовательского института зерна и продуктов его переработки Елены Мелешкиной.

"Из 16 брендов нарезных батонов, закупленных СЗФО, в 10 найдены недостатки пористости с точки зрения органолептики. В процентном соотношении это больше, чем в ЦФО (26 из 65)", — добавляется в исследовании.

Безопасный хлеб

Колосья пшеницы и яблоки на столе
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Хлеб вместо пушек: Россия побеждает в мировой "зерновой войне"
По данным Роскачества, все исследованные бренды соответствуют требованиям безопасности: по результатам проверки пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, плесени, бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка и патогенных микроорганизмов не обнаружено.

Единственное отклонение по микробиологическим показателям зафиксировано у торговой марки из Мурманска: эксперты выявили повышенное количество бактерий. Данный факт не является нарушением, однако данная продукция лишается возможности претендовать на российский Знак качества.

В ходе исследования эксперты внимательно изучали состав хлеба на наличие улучшителей и отбеливателей. Исследования позволяют развеять потребительские мифы – ни в одном образце таких комплексных добавок выявлено не было.

Однако, в половине товаров из СЗФО выявлены следы сорбиновой кислоты – искусственного консерванта, в то время как в ЦФО такие обнаружения на уровне менее 10% — в хлебе 6 из 65 торговых марок. По словам специалистов, консервант мог попасть в хлеб из маргарина – это не нарушение законодательства, но данная продукция не может претендовать на Знак качества.

Уборка пшеницы в Краснодарском крае. Июль 2017
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В СЗФО одним из проблемных показателей оказалась зольность муки – это ключевой показатель ее качества, а от качества во многом зависит вкус хлеба. Батоны трех брендов не соответствуют требованиям опережающего стандарта Роскачества, показатель зольности в них выше, чем должен быть у потенциального получателя государственного Знака качества. Данный показатель косвенно указывает, что производители могли использовать муку не высшего сорта. К слову, в соседнем ЦФО все 65 образцов изготовлены из муки высшего сорта.

Исследование качества хлеба поэтапно охватит все федеральные округа.

АНО "Российская система качества" (Роскачество) учреждено распоряжением правительства РФ в 2015 году в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов и выдачи лучшим товарам российского "Знака качества".

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