Роскачество выяснило, где в России производят лучший хлеб

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Исследование хлеба, проводимое Роскачеством, определило, что нарушений по количеству жира в хлебе в Северо-Западном федеральном округе выявлено только одно на 16, в то время как в проведенном ранее таком же исследовании в центре страны это соотношение было 12 к 65, сообщает организация.
Продукция 16 брендов была закуплена в Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Ленинградской и Новгородской областях, Республике Коми, а также в Санкт-Петербурге.
Жира нет
По данным Роскачества, "нарушение законодательства у хлеба, произведенного в СЗФО, найдено лишь в одном случае из 16 – товар не соответствовал заявленному ГОСТу по количеству жира в изделии".
"По сравнению с ЦФО, хлеб в СЗФО статистически лучше – тогда нарушения законодательства по жирности были обнаружены у 12 брендов из 65, причем большая часть нарушений пришлась на Москву и Московскую область", — добавляется в результатах исследования.
Нарезные батоны четырех торговых марок признаны товарами повышенного качества: "Дарница", "Каравай" и "Ржевка-хлеб" (Санкт-Петербург), а также "Череповецхлеб" (Вологодская область). "Данные товары могут претендовать на государственный Знак качества", — говорится в отчете.
Там отмечается, что особого внимания заслуживает исследование на наличие картофельной болезни – именно от нее хлеб страдает чаще всего. В течение 36 часов образцы проверялись на наличие возбудителя "картофельной болезни", и ни в одном из них он не был выявлен. Аналогичная ситуация и в ЦФО.
"С физико-химической точки зрения пористость – очень важная характеристика, она показывает то, насколько мякиш разрыхленный, хлеб с плотным мякишем будет тяжелее перевариваться нашим организмом", — приводятся в отчете слова директора Всероссийского научно-исследовательского института зерна и продуктов его переработки Елены Мелешкиной.
"Из 16 брендов нарезных батонов, закупленных СЗФО, в 10 найдены недостатки пористости с точки зрения органолептики. В процентном соотношении это больше, чем в ЦФО (26 из 65)", — добавляется в исследовании.
Безопасный хлеб
Единственное отклонение по микробиологическим показателям зафиксировано у торговой марки из Мурманска: эксперты выявили повышенное количество бактерий. Данный факт не является нарушением, однако данная продукция лишается возможности претендовать на российский Знак качества.
В ходе исследования эксперты внимательно изучали состав хлеба на наличие улучшителей и отбеливателей. Исследования позволяют развеять потребительские мифы – ни в одном образце таких комплексных добавок выявлено не было.
Однако, в половине товаров из СЗФО выявлены следы сорбиновой кислоты – искусственного консерванта, в то время как в ЦФО такие обнаружения на уровне менее 10% — в хлебе 6 из 65 торговых марок. По словам специалистов, консервант мог попасть в хлеб из маргарина – это не нарушение законодательства, но данная продукция не может претендовать на Знак качества.
Исследование качества хлеба поэтапно охватит все федеральные округа.
АНО "Российская система качества" (Роскачество) учреждено распоряжением правительства РФ в 2015 году в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов и выдачи лучшим товарам российского "Знака качества".