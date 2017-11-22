Турецким бизнесменам предложили достроить отель Hyatt во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя – РИА Новости. Власти Приморья предложили бизнесменам из Турции достроить отели Hyatt во Владивостоке, сообщает пресс-служба администрации края.
"Во Владивостоке есть большая потребность в хороших гостиницах. У вас есть шанс стать лидерами в этой сфере. По обоим объектам есть проектно-сметная документация, требующая корректировки в связи с ужесточением противопожарных требований и вопросов безопасности проживающих. Завершить проект возможно за полтора – два года", – сказал Немков.
Потенциальные инвесторы посетили обе строящиеся гостиницы и взяли время на принятие решения.
Врио губернатора Андрей Тарасенко ранее говорил, что нашел множество нарушений на стройках двух пятизвездочных отелей во Владивостоке — на Бурном мысе (бывший Hyatt) и на Корабельной набережной. Тарасенко говорил, что не намерен продавать возводившуюся за государственные деньги гостиницу Hyatt, для которой нужно искать соинвестора и достраивать.
Hyatt — первый во Владивостоке отель высшего класса. Строительство двух пятизвездочных гостиниц началось в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, но не было завершено в срок. Их стоимость постоянно повышалась из-за ошибок в проектировании. Экс-глава компании-подрядчика "Наш дом — Приморье" Марина Ломакина обвиняется в злоупотреблении полномочиями при строительстве. Также в результате проверок строительства заведено уголовное дело о халатности.