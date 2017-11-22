Турецким бизнесменам предложили достроить отель Hyatt во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя – РИА Новости. Власти Приморья предложили бизнесменам из Турции достроить отели Hyatt во Владивостоке, сообщает пресс-служба администрации края.

Вице-губернатор Алексей Немков встретился с приехавшими во Владивосток бизнесменами из Турции и рассказал им, что по гостинице на Бурном мысе возможен полный выкуп объекта. В этом случае владелец сам достраивает гостиницу. Второй вариант – создание совместного с администрацией края акционерного общества, при этом контрольный пакет акций принадлежит Приморскому краю. Этот вариант предлагается и для гостиницы на Корабельной набережной.

"Во Владивостоке есть большая потребность в хороших гостиницах. У вас есть шанс стать лидерами в этой сфере. По обоим объектам есть проектно-сметная документация, требующая корректировки в связи с ужесточением противопожарных требований и вопросов безопасности проживающих. Завершить проект возможно за полтора – два года", – сказал Немков.

Потенциальные инвесторы посетили обе строящиеся гостиницы и взяли время на принятие решения.

Турецкие бизнесмены будут работать в Приморском крае неделю. В планах делегации – переговоры с руководством края по таким направлениям, как промышленность, транспортные перевозки, строительство, сельхозпроизводство и экология.

Врио губернатора Андрей Тарасенко ранее говорил, что нашел множество нарушений на стройках двух пятизвездочных отелей во Владивостоке — на Бурном мысе (бывший Hyatt) и на Корабельной набережной. Тарасенко говорил, что не намерен продавать возводившуюся за государственные деньги гостиницу Hyatt, для которой нужно искать соинвестора и достраивать.

Hyatt — первый во Владивостоке отель высшего класса. Строительство двух пятизвездочных гостиниц началось в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, но не было завершено в срок. Их стоимость постоянно повышалась из-за ошибок в проектировании. Экс-глава компании-подрядчика "Наш дом — Приморье" Марина Ломакина обвиняется в злоупотреблении полномочиями при строительстве. Также в результате проверок строительства заведено уголовное дело о халатности.