Боливия договорилась о разработке трех участков газовых месторождений

САНТА-КРУС (Боливия), 22 ноя — РИА Новости. Боливия договорилась о разработке участков углеводородных месторождений "Иньигуасу", "Сан-Тельмо-Норте" и "Астильеро", общая сумма инвестиций превысит 1,5 миллиарда долларов.

Церемония подписания соглашений об инвестициях и разработке трех блоков прошла в рамках открывшегося в Боливии четвертого Форума стран-экспортеров газа. На церемонии подписания присутствовал президент страны Эво Моралес.

Участок "Иньигуасу" совместно с боливийской YPFB Chaco будут разрабатывать испанская Repsol, а также компании Shell и PAE. Объем инвестиций по этому блоку составит 900 миллионов долларов.

Блок "Астильеро" будут разрабатывать боливийская YPFB и Petrobras Bolivia, объем инвестиций по нему составит около 489 миллионов долларов. В разработке блока "Сан-Тельмо-Норте" совместно с боливийской YPFB Chaco будет участвовать Petrobras Bolivia.

В мае министр углеводородов Боливии Луис Альберто Санчес сообщал об интересе российского "Газпрома" к изучению трех блоков в зонах "Сан-Тельмо-Сур", "Сан-Тельмо-Норте" и "Астильеро". Он отмечал, что по этим блокам с "Газпромом" могут быть подписаны соответствующие соглашения.

"Когда я приходил к власти, некоторые говорили, что если Эво станет президентом, то инвестиций не будет, не будет сотрудничества", — напомнил президент Боливии, отметив, что общий объем инвестиций, о которых договорились на этой встрече, превысил 1,5 миллиарда долларов.

Четвертый саммит ФСЭГ проходит в боливийском Санта-Крусе-де-ла-Сьерра 21-24 ноября. Организация объединяет ведущих мировых экспортеров газа, которые обладают 67% мировых запасов этого топлива. Членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Статус наблюдателей имеют Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу.

Министры энергетики 12 стран встретятся, чтобы обсудить состояние энергетических рынков, определить роль газа в развитии мировой энергетики и продолжить сотрудничество в энергетической сфере.