Боливия договорилась о разработке трех участков газовых месторождений

САНТА-КРУС (Боливия), 22 ноя — РИА Новости. Боливия договорилась о разработке участков углеводородных месторождений "Иньигуасу", "Сан-Тельмо-Норте" и "Астильеро", общая сумма инвестиций превысит 1,5 миллиарда долларов.
Участок "Иньигуасу" совместно с боливийской YPFB Chaco будут разрабатывать испанская Repsol, а также компании Shell и PAE. Объем инвестиций по этому блоку составит 900 миллионов долларов.
Блок "Астильеро" будут разрабатывать боливийская YPFB и Petrobras Bolivia, объем инвестиций по нему составит около 489 миллионов долларов. В разработке блока "Сан-Тельмо-Норте" совместно с боливийской YPFB Chaco будет участвовать Petrobras Bolivia.
В мае министр углеводородов Боливии Луис Альберто Санчес сообщал об интересе российского "Газпрома" к изучению трех блоков в зонах "Сан-Тельмо-Сур", "Сан-Тельмо-Норте" и "Астильеро". Он отмечал, что по этим блокам с "Газпромом" могут быть подписаны соответствующие соглашения.
"Когда я приходил к власти, некоторые говорили, что если Эво станет президентом, то инвестиций не будет, не будет сотрудничества", — напомнил президент Боливии, отметив, что общий объем инвестиций, о которых договорились на этой встрече, превысил 1,5 миллиарда долларов.
Министры энергетики 12 стран встретятся, чтобы обсудить состояние энергетических рынков, определить роль газа в развитии мировой энергетики и продолжить сотрудничество в энергетической сфере.