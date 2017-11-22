Эксперты оценили уровень личной инфляции россиян

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Личная инфляция граждан России остается ниже официальной инфляции, что, впрочем, может говорить о сильной экономии россиян при покупках привычных товаров, говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Третий месяц подряд кривые дефлятора и инфляции сохраняют параллельные позиции, причем дефлятор показывает более низкие значения. При показателе инфляции в августе в минус 0,5% (в месячном выражении — ред.) значение дефлятора составило минус 0,4%. В сентябре инфляция оказалась на уровне минус 0,2%, а дефлятор составил минус 0,1%", — говорится в сообщении.

"В октябре же при инфляции в 0,2% дефлятор показал значение в 0,1%. Однако это не означает, что личная инфляция россиян находится на уровне ниже официальной. За годы наблюдений накопленные значения дефлятора уверенно превзошли показатели инфляции", — добавляет "Ромир".

Поэтому, продолжает холдинг, даже если в отдельные месяцы дефлятор оказывается ниже инфляции, это может говорить лишь об усиленной экономии россиян. "Им удается покупать привычные товары по более низкой цене, но относительно предыдущего месяца. Глобально же никакая суровая экономия россиян пока не может привести кривую дефлятора на позиции ниже официальной инфляции", — отмечается в релизе.

Накопленное значение дефлятора с января по октябрь составило 2,3%, инфляции — 1,9%. Минимальное значение дефлятора в октябре "Ромир" объясняет слабыми изменениями цен на привычные товары. "В октябре россияне платили за них всего на 0,15% больше, чем месяцем ранее. Почти не изменились тарифы на услуги ЖКХ, прибавив всего 0,05% к сентябрьскому значению. Бензин тоже подорожал на незначительные 0,1%", — указывает холдинг.

Дефлятор "Ромира" рассчитывается на основе данных о реально совершенных покупках по реальным ценам, поэтому этот индекс может отражать среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя. В основе расчетной методики лежат данные, полученные при помощи скан-панели домохозяйств: информация о потреблении 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек.