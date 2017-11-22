В США три фондовых индекса показали рекордный рост

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Все три основных фондовых индекса США во вторник достигли рекордных уровней на фоне высоких показателей статистики по рынку недвижимости США и сильных финрезультатов американских ритейлеров, свидетельствуют данные торгов.
Продажи жилья на вторичном рынке США в октябре выросли на 2%, до 5,48 миллиона сделок. При этом показатель существенно превысил экспертные прогнозы: аналитики ждали роста на 0,2%, до 5,4 миллиона.
Инвесторы следили за отчетами американских ритейлеров. Так, Urban Outfitters за три месяца увеличил выручку на 3,5%,— до 893 миллионов долларов, при прогнозах лишь в 857,5 миллиона. Прибыль на одну акцию компании в отчетном периоде оказалась на уровне 41 цента, также превысив средние ожидания аналитиков.
Сеть магазинов фиксированной цены Dollar Tree сообщила о росте прибыли на 5,3%, до 15,884 миллиарда долларов.
"Это сезонно хорошая неделя, плюс сейчас нет никаких макроэкономических новостей, которые заставили бы людей продавать", — отметил трейдер R.W. Baird & Co Майк Антонелли (Mike Antonelli), чьи слова приводит агентство MarketWatch.