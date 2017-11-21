Уровень безработицы в Оренбургской области снизился на 0,1%

ОРЕНБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Уровень регистрируемой безработицы в Оренбургской области в текущем году снизился на 0,1%, сообщил РИА Новости министр труда и занятости населения региона Вячеслав Кузьмин.

По его словам, ситуация на рынке труда Оренбургской области остается стабильной вследствие оживления в промышленности и сельском хозяйстве.

"Наблюдаются положительные тенденции: уменьшение объемов вынужденной неполной занятости и высвобождений, снижение численности безработных, рост потребности работодателей в кадрах", — отметил министр.

Он уточнил, что число работников, находящихся под угрозой увольнения снизилось в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом. Кроме того, число зарегистрированных безработных в текущем году составило 12,8 тысяч человек, что на 1,2 тысячи меньше, чем в прошлом году.

Министр добавил, что согласно прогнозу на ближайшие пять лет, составленному министерством труда, наиболее востребованными профессиями станут инженеры, программисты, операторы станков с ЧПУ, медицинские работники, строители, электрогазосварщики, токари.

"Вопрос подготовки таких кадров — в числе важнейших на сегодня", — сказал Кузьмин.

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