Проект реконструкции аэропорта в Пензе оценивается в 760 миллионов рублей

САРАТОВ, 21 ноя — РИА Новости. Стоимость реконструкции пензенского аэропорта, где из-за роста пассажиропотока возникла потребность в новом здании аэровокзала, оценивается в 760 миллионов рублей, сообщила пресс-служба губернатора области.

Проект реконструкции аэропорта Пензы презентовали полпреду президента в ПФО Михаилу Бабичу и министру транспорта РФ Максиму Соколову, которые прибыли в регион с визитом во вторник.

"С учетом тенденции увеличения числа рейсов и пассажиропотока возникла необходимость строительства нового здания аэровокзала. Михаил Бабич и Максим Соколов выразили заинтересованность индивидуальным проектом, проектно-сметная документация (ПСД) на который уже разработана. Согласно ПСД, стоимость работ составит порядка 760 миллионов рублей вместе с оборудованием", — говорится в сообщении.

В настоящее время для обслуживания пассажирских перевозок используется первый этаж существующего аэровокзала постройки 1963 года. По данным пресс-службы главы региона, за 10 месяцев текущего года услугами пензенского аэропорта воспользовались почти 125 тысяч пассажиров, что на 36,8% больше аналогичного периода 2016 года.

"У нас высокая деловая активность, услугами аэропорта активно пользуется бизнес, многие граждане сейчас стали возвращаться к этому виду транспорта. Ежегодно пассажиропоток растет в среднем на треть", — цитирует слова губернатора области Ивана Белозерцева его пресс-служба.

Аэропорт Пензы расположен на пересечении воздушных трасс Европа – Средний Восток, Европа – Юго-Восточная Азия, Урал – Украина – Южная Европа, Север – Юг Европейской части России. Аэродром класса "В" располагает одной взлетно-посадочной полосой с искусственным покрытием длиной 2,8 тысячи метров и шириной 45 метров. На регулярной основе выполняются полеты в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. В летний период действуют сезонные рейсы в Сочи, Симферополь и Анапу.