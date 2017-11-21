Путин обсудил с королем Саудовской Аравии двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом сотрудничество между странами в рамках договоренностей, достигнутых во время визита короля в Россию, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора Президента Российской Федерации Владимира Путина с Королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам недавнего государственного визита Короля в Россию", — говорится в сообщении.

Внимание было уделено, в частности, продвижению двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и военно-технической сферах.

"Подчеркнута важность дальнейшей координации России и Саудовской Аравии на мировых рынках углеводородов", — отмечается в сообщении.