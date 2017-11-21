"Система" продолжит оспаривать заморозку дивидендов на арестованные акции

В зале судебных заседаний. Архивное фото

В зале судебных заседаний. Архивное фото

© РИА Новости / Евгений Биятов Перейти в фотобанк Отсудить за 101 день: иск "Роснефти" к АФК "Система" частично удовлетворен Представитель АФК "Система" заявил, что компания планирует обжаловать судебные акты двух инстанций, признавших законными действия судебных приставов-исполнителей, наложивших запрет на получение АФК "Система" и ее дочерним АО "Система-Инвест" дивидендов по акциям, арестованным в рамках дела по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей.

"Будем обжаловать", — сказал представитель АФК "Система" журналистам по окончании заседания апелляционного суда.