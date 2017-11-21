В Госдуму внесли проект об упрощении процедуры эмиссии ценных бумаг

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на упрощение процедуры и сокращение сроков эмиссии ценных бумаг, оптимизацию требований к раскрытию информации эмитентами, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документом снимается часть избыточных административных барьеров, что позволит компаниям лучше привлекать дополнительные финансовые средства на свое развитие, пояснял ранее премьер-министр Дмитрий Медведев.

В целях исключения при эмиссии ценных бумаг дублирующих документов законопроектом исключается деление эмиссионных ценных бумаг на документарные и бездокументарные. При этом права владельцев на эмиссионные ценные бумаги будут удостоверяться записями на лицевых счетах в реестре, который ведет регистратор, или записями по счетам депо в депозитариях, в случае учета прав в депозитарии.

Документы, необходимые для регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг и последующих процедур, можно будет направлять в Банк России в электронном виде, что снизит затраты на их подготовку. Эмитенты освобождаются от обязанности представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в том числе дополнительного. Данная обязанность возлагается на регистратора, который ведет реестр владельцев ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на ценные бумаги.

Детали законопроекта

Возможность осуществления эмиссии облигаций по упрощенной процедуре (в рамках программы облигаций) законопроект распространяет на любые облигации, не конвертируемые в акции. Одновременно допускается возможность распространения практики размещения биржевых облигаций в течение всего срока до их погашения на другие облигации. Коммерческие облигации могут быть допущены к организованным торгам в процессе их обращения при условии регистрации биржей проспекта таких облигаций.

В понятие биржевых облигаций включаются, помимо облигаций без залогового обеспечения, облигации с ипотечным покрытием. Причем биржа будет вправе регистрировать все выпуски облигаций, обеспеченных залогом одного ипотечного покрытия, в том числе размещаемых по закрытой подписке, если облигации хотя бы одного из таких выпусков размещаются по открытой подписке и допускаются к проводимым биржей организованным торгам.

Ряд изменений касается процедуры эмиссии акций непубличных акционерных обществ. Предлагается предоставить право осуществлять регистрацию выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, а в перспективе – также других выпусков акций непубличных АО регистраторам, которые осуществляют ведение реестра их акционеров. Регистрацию выпуска акций при учреждении АО, как и при реорганизации, предлагается осуществлять предварительно до регистрации юрлица.

Законопроект закрепляет возможность установления Банком России различных требований к проспекту ценных бумаг в зависимости от их вида и категории, вида основной деятельности эмитента, количества размещенных в течение года выпусков. Эти требования будут зависеть и от того, является ли эмитент субъектом малого и среднего бизнеса, раскрывает ли он ежеквартально информацию о существенных фактах. Допускается составление кратких проспектов ценных бумаг в случае, если эмитент в соответствии с требованиями законодательства РФ уже раскрывает ежеквартальные отчеты и сообщения о существенных фактах.

Законопроект предусматривает возможность выпуска облигаций без определения в решении о выпуске облигаций срока их погашения. Такие облигации не могут быть конвертированы в акции или иные эмиссионные ценные бумаги. Право размещать облигации без срока погашения предоставляется эмитентам, имеющим длительную положительную кредитную историю привлечения заемного капитала на облигационном рынке. Бессрочные облигации могут представлять интерес, прежде всего, для институциональных инвесторов, в том числе негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, крупных частных и государственных банков.