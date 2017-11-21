Эксперт рассказал, что нужно для перехода к цифровой экономике

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Создание научных центров интенсивного использования данных в России, необходимых для эффективного перехода на цифровую экономику, пока выражено слабее, чем в среднем в мире, сообщил РИА Новости во вторник директор Федерального исследовательского центра "Информатика и управление" РАН академик Игорь Соколов.

"Сегодня Data Intensive Sciences (науки, основанные на интенсивном использовании данных) сопровождаются созданием мощных исследовательских инфраструктур… На территории России эта тенденция есть, но она очень слабо выражена. Наша задача — включиться в общемировой процесс создания центров данных, создавать современную научную инфраструктуру", — сказал Соколов.

Такие центры, по словам академика, включают в себя физические установки (платформы для сбора информации из разных областей науки в самом широком смысле) и вырабатывают необходимые принципы хранения и использования этой информации.

В качестве примера, для чего понадобилось строить целые "центры нового поколения" для обработки информации, Соколов привел ситуацию, в которой оказались отечественные астрономы в начале XXI века — объемы накопленной информации росли гораздо быстрее, чем ученые могли обрабатывать.

"Традиционные методы уже не работают. Разрабатываются новые математические методы, алгоритмы и инструменты для работы с этими данными", — рассказал Соколов.