Россия и Чехия по итогам переговоров хотят подписать соглашения на $20 млрд

Владимир Путин и президент Чехии Милош Земан во время встречи. 21 ноября 2017

Владимир Путин и президент Чехии Милош Земан во время встречи. 21 ноября 2017

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 21 ноя — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан заявил, что в ходе его визита в Россию будет подписано 13 договоренностей на общую сумму 20 миллиардов долларов.

"Что касается конкретных договоренностей, документальных договоренностей, то 10 из них будут подписаны в Москве и три — в Екатеринбурге. Всего совокупный объем подписанных соглашений составит 20 миллиардов американских долларов", — сказал Земан по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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