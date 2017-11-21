Суд в Подмосковье взыскал с "ВИМ-Авиа" 177 тысяч рублей за задержку рейсов

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Подольский городской суд Подмосковья взыскал 177 тысяч рублей по первому иску пострадавших от задержки рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.

Истцы требовали компенсации в размере 869 тысяч рублей.

"Иск удовлетворили частично", — сказал адвокат.

"Суд присудил компенсацию морального вреда по 50 тысяч на каждого члена семьи, 25 тысяч рублей компенсацию юридических расходов и еще примерно 2 тысячи рублей штрафа", — сказал адвокат.

Он пояснил, что в части требований о компенсации согласно Монреальской конвенции суд отказал. "В принципе, мы довольны решением. Мы изучили судебную практику и там взыскивали гораздо меньше за сутки задержки. Но у нас особый случай — один из членов семьи тяжело болен", — отметил Михальчик.

Вопрос об обжаловании решения он решит после консультации со своими доверителями.

Истцами являются родители с ребенком, которые сутки провели в аэропорту. Ситуация осложнялась тем, что мать страдает серьезной болезнью и вынуждена принимать редкие и дорогостоящие лекарства. Когда они стали заканчиваться, они подняли панику и через сутки их отправили домой.

По мнению Михальчика, положение людей было "серьезным и травмирующим", поэтому они решили обратиться в суд. Адвокат настаивает на компенсации морального ущерба в размере 150 тысяч рублей и ущерба в рамках Монреальской конвенции, к которой присоединилась Россия, на сумму 719 тысяч рублей.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключались другие авиакомпании.