Египет продолжит принимать пшеницу из России по действующим нормам

КАИР, 21 ноя — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Правительство Египта продолжит принимать российскую пшеницу в соответствии с действующими нормами и теми условиями, на которых уже заключены соответствующие контракты, сообщил РИА Новости официальный представитель министерства снабжения и внутренней торговли Египта Мамдух Рамадан.

Суд первой инстанции при Государственном совете Египта (административный суд) неделю назад удовлетворил иск египетского адвоката Тарека аль-Оуды с требованием запретить ввоз в страну пшеницы, пораженной спорыньей. В частности, суд запретил ввоз в Египет партий российского зерна, пораженного этим грибком, причем решение касается и тех поставок, договоренность о которых уже была достигнута ранее.

"Правительство будет принимать пшеницу в соответствии с заявленными им условиями, на которых и заключались соответствующие контракты с поставщиками в последнее время", — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что никаких изменений в этой процедуре нет.

"Согласно принятым в мире нормам, содержание спорыньи, которое не вызывает опасений для здоровья человека или для сельхозугодий, составляет 0,05%. Именно к таким выводам пришли и ранее созданные (египетские — ред.) комиссии. В этом вопросе никаких изменений нет", — отметил Рамадан.

Представитель ведомства также сообщил, что была создана специальная комиссия из представителей министерств сельского хозяйства и снабжения, которая должна будет унифицировать все существующие требования различных ведомств к импортируемой пшенице с учетом египетских спецификаций и мировых критериев, а также сделать единой процедуру контроля зерна.