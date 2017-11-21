КАИР, 21 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Египетское правительство в настоящее время изучает судебное решение о запрете поставок в страну российской пшеницы с содержанием спорыньи, чтобы обжаловать его, сообщил РИА Новости официальный представитель министерства снабжения и внутренней торговли Египта Мамдух Рамадан.

"Египетская правительственная служба, отвечающая за представление интересов кабинета министров в суде, изучает вопрос для опротестования данного судебного решения", — сообщил он.

По словам представителя министерства, "были созданы специальные комиссии для изучения данного вопроса". Он отметил, что, "все будет происходить в рамках закона, в суд будут предоставлены необходимые доказательства".

Суд первой инстанции при Государственном совете Египта (административный суд) неделю назад удовлетворил иск египетского адвоката Тарека аль-Оуды с требованием запретить ввоз в страну пшеницы, пораженной спорыньей. В частности, суд запретил ввоз в Египет партий российского зерна, пораженного этим грибком.