Эксперт рассказал о роли искусственного интеллекта в российской экономике

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Наиболее перспективные для решения социально-экономических проблем РФ направления, на которые стоит сделать упор российским ученым, будет определять специальная программа на основе искусственного интеллекта, рассказал РИА Новости директор Федерального исследовательского центра "Информатика и управление" РАН, в котором разрабатывается эта система, академик Игорь Соколов.

"Мы сегодня приступили к работе, это уже из области искусственного интеллекта, к созданию автоматизированной системы выявления и формирования приоритетных направлений научных исследований в интересах решения социально-экономических проблем государства", — сказал Соколов.

По его словам, отдельные фрагменты такой системы уже используются Российской государственной библиотекой, Российским фондом фундаментальных исследований и некоторыми промышленными предприятиями. "Но сегодня Минобром поставлена задача решить именно государственную задачу определения приоритетов", — добавил Соколов.

Кроме того, специалисты центра "Информатика и управление" уже создали базу для современной информационно-вычислительной инфраструктуры академического сообщества. Она состоит из вычислительных центров в Хабаровске, Новосибирске, Москве. Следующая такая точка сбора информации планируется Переславле-Залесском. На их базе планируется создать современный центр коллективного пользования, который позволит централизованно предоставлять научные сервисы.

Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" начал создаваться в 2014 году и сформировался как ведущее научное учреждение в 2015 году. Он был образован объединением трех ведущих в этой отрасли институтов академии наук — Института проблем информатики РАН, Института системного анализа РАН и Вычислительного центр РАН имени Дородницына.

Центр был создан для реализации на территории РФ систем с новым принципом получения научных знаний — Data intensive sciences (науки, основанные на интенсивном использовании данных). Он позволяет собирать несоизмеримые с прошлыми методами объемы данных о каких-либо явлениях и объектах, обрабатывать их новыми методами, извлекать знания.