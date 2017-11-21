Российско-сербский договор улучшит соцзащиту работников, заявил Топилин

БЕЛГРАД, 21 ноя — РИА Новости. Новое российско-сербское соглашение о защите пенсионных прав позволит сербам в РФ и россиянам в Сербии иметь равный доступ к пенсионному обеспечению вне зависимости от того, в какой стране человек работает, сообщил во вторник в ходе визита в Белград министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.

По его словам, документ планируется подписать до конца текущего года. В дальнейшем он будет обеспечивать действие пропорциональной пенсионной системы.

"Если люди работают в разных странах, то при формировании пенсии в последующем учитывается стаж и соответствующие оплаченные взносы — в Сербии и в России в данном случае. Это очень важно для того, чтобы при дальнейшем развитии экономических взаимоотношений, чтобы люди, работая в России и Сербии, были защищены и имели равный доступ к пенсионному обеспечению вне зависимости от того, в какой стране человек работает", — отметил министр.

Он указал, что стороны "поставили точку" на этом документе. "По возвращении в Москву мы постараемся очень оперативно провести внутригосударственные процедуры", — сообщил Топилин.

Он выразил надежду, что и в Сербии тоже произойдет достаточно быстрое согласование документов. "Исходим из того, что вообще, если все будет нормально, если все пойдет, как мы договорились, то мы можем до конца этого года эти документы подписать", — сказал министр.

Ранее минтруда РФ сообщило, что предметом будущего договора являются страховая пенсия, накопительная пенсия и выплаты за счет средств пенсионных накоплений, а также выплаты застрахованному в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. Документ касается граждан Российской Федерации и Республики Сербии, проживающих на их территориях, а также членов их семей.