На реконструкцию аэропорта Великого Устюга выделят около миллиарда рублей

ВОЛОГДА, 21 ноя — РИА Новости. Виктория Смирнова. На реконструкцию аэропортового комплекса в Великом Устюге будет выделено порядка одного миллиарда рублей, сообщил РИА Новости заместитель губернатора области Виталий Тушинов.

"Общий объем выделяемых бюджетных ассигнований — 984 миллиона рублей, 758 миллиона рублей — федеральные средства, 226 миллионов рублей — региональные", — сказал Тушинов., отметив, что реконструкция комплекса предусматривает, в частности, удлинение взлетно-посадочной полосы, что позволит принимать среднемагистральные самолеты, прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.Он добавил, что проект планируется осуществить до 2020 года.

По словам вице губернатора, с активным развитием проекта "Великий Устюг — родина Деда Мороза" и развитием внутреннего туризма в России этот город выходит на первый план самых посещаемых территорий страны. В прошлом году Великий Устюг вместе с Краснодарским краем и Крымом вошел в тройку направлений, которые выбирают туристы на Новый год. На предстоящие новогодние праздники Великий Устюг уже возглавил рейтинг малых туристических городов России для отдыха с 30 декабря по 8 января.

С 1998 по 2016 год турпоток прибывающих в Великий Устюг гостей увечился с 2 тысяч человек до 278 тысяч человек. Возрастает и спрос на авиаперевозки в этом направлении.

"Сейчас взлетно-посадочная полоса аэродрома может принимать только небольшие самолеты: АН-2 и ЯК-40 вместимостью до 40 пассажиров. Именно поэтому губернатор области Олег Кувшинников считает одной из главных задач модернизацию аэропорта Великого Устюга. По его инициативе мы вошли в федеральную целевую программу, средства в федеральном бюджете предусмотрены на эти цели. Проект соглашения о предоставлении субсидии бюджету Вологодской области на реконструкцию аэропорта в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" находится в правительственной комиссии", — отметил Тушинов.