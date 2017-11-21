Минфин не ожидает ускоренного принятия закона об НДД в нефтяной отрасли

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Минфин РФ не ожидает ускоренного принятия закона о введении налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли — положенную процедуру надо соблюдать, заявил РИА Новости замглавы министерства Илья Трунин.

"Мы считаем, что нужно принять качественный закон, чтобы он был эффективным и для бюджета, и для нефтяной отрасли", — сказал Трунин, а на вопрос о том, когда возможно его принятие и вступление в силу, отвечать не стал, лишь заметив, что законопроект "по процедуре пойдет, а потом посмотрим".

"Главное — процедура. То, что прописано, всегда можно во втором чтении поменять, а процедуру надо соблюдать", — подчеркнул он, напомнив, что после внесения правительством законопроекта в Госдуму его должны закрепить за ответственным комитетом и отправить в рассылку для ознакомления депутатам и другим субъектам законодательной инициативы. "Причем когда законопроект является предметом совместного ведения, рассылка месячная", — добавил замглавы Минфина.

Кроме того, отвечая на вопрос о высказывавшейся ранее идее принятия норм НДД поправками ко второму чтению в другой законопроект, который уже находится в Госдуме, в целях ускорения введения этого налога, чиновник сказал: "Новый налог поправками во второе чтение? На моей памяти такого не было, чтобы новый налог на нефтянку поправками ко второму чтению, это, в общем-то, инновационно".

Пилотный проект введения НДД, который будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока, планировалось запустить с 2018 года. Однако первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер 20 ноября заявил, что новый налог заработает не ранее 1 января 2019 года, поскольку соответствующие поправки в Налоговый кодекс не успеют принять и опубликовать до 1 декабря 2017 года.

По задумке Минфина, НДД должен, по сути, заменить экспортную пошлину. Правительство РФ планирует рассмотреть законопроект об НДД в четверг, после чего он может быть внесен в Госдуму. "Законопроект внесен в правительство уже без разногласий между Минфином и Минэнерго", — напомнил также замминистра.