БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 21 ноя — РИА Новости. Россия ведет консультации с Чехией по поддержке "Северного потока-2" для задействования чешской ГТС в транзите газа, говорится в материалах ко встрече президентов двух стран.

Президент Чехии Милош Земан посещает Россию с официальным визитом 20-24 ноября по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Как отмечается в документе, сотрудничество в энергетике между Россией и Чехией укрепляется. При этом Россия является одним из ведущих поставщиков углеводородов в Чехию: обеспечивает 80% потребностей в газе и около 65% — в нефти.

"На чешском рынке работает "Роснефть" (за восемь месяцев 2017 года поставлено 2,7 миллиона тонн нефти) и "Газпром" (поставки в 2016 году — 4,54 миллиарда кубических метров, с января по сентябрь текущего года — 3,3 миллиарда кубических метров природного газа). Транзит газа по территории Чехии по транспортным контракта "Газпромэкспорта" за девять месяцев 2017 года составил 19,37 миллиарда кубических метров", — говорится в документе.

Важнейшим направлением российско-чешской кооперации также является атомная энергетика. Предприятия "Росатома" оказывают техническое содействие в эксплуатации спроектированных еще в советское время чешских АЭС "Дукованы" и "Темелин", российская ТВЭЛ поставляет для этих АЭС ядерное топливо. Кроме того, Россия заинтересована в участии в строительстве новых блоков этих станций.

И в целом между Россией и Чехией расширяется промышленная кооперация, реализуются успешные проекты в сфере производства сельхозтехники, машиностроении, автомобилестроении, отмечается в документе. "В текущем году наблюдается рост показателей торгово-экономического сотрудничества. За январь-сентябрь товарооборот увеличился почти на 43%, до 5,4 миллиарда долларов", — говорится в справочных материалах.