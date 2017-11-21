МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Подготовка специалистов, способных не только пользоваться уже известными системами цифровизации экономики, но и создавать свои собственные инструменты, является главной проблемой перехода к новой экономической системе в РФ, считает директор федерального исследовательского центра "Информатика и управление" РАН академик Игорь Соколов.

"Третий объект цифровой экономики и цифровой трансформации — это человек. И здесь я бы поставил эту проблему на первое место. Необходимо готовить кадры, которые умеют изготавливать эти инструменты, и во вторых, умеют пользоваться этими инструментами", — сказал он на пресс-конференции в Москве.

Первым объектом Соколов назвал организации, способные получить экономическую выгоду от применения цифровой экономики. Второй объект — научные и научно-технические предприятия, которые способны создавать оборудование и программное обеспечение, применение которого позволит совершить "цифровую трансформацию".

При этом, по словам академика, система образования в РФ не учитывает всех требований "сегодняшнего дня". Российской экономике необходимы не просто "компиляторы", умеющие "собирать кубики", но и те, кто "сами бы эти кубики могли создавать".

Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" начал создаваться в 2014 году и сформировался как ведущее научное учреждение в 2015 году. Он был образован объединением трех ведущий в этой отрасли институтов академии наук — Института проблем информатики РАН, Института системного анализа РАН и Вычислительного центр РАН имени Дородницына.

Центр был создан для реализации на территории РФ систем с новым принципом получения научных знаний — Data intensive sciences (науки, основанные на интенсивном использовании данных). Он позволяет собирать несоизмеримые с прошлыми методами объемы данных о каких-либо явлениях и объектах, обрабатывать их новыми методами — извлекать знания.