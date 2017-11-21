МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Подготовка специалистов, способных не только пользоваться уже известными системами цифровизации экономики, но и создавать свои собственные инструменты, является главной проблемой перехода к новой экономической системе в РФ, считает директор федерального исследовательского центра "Информатика и управление" РАН академик Игорь Соколов.
Первым объектом Соколов назвал организации, способные получить экономическую выгоду от применения цифровой экономики. Второй объект — научные и научно-технические предприятия, которые способны создавать оборудование и программное обеспечение, применение которого позволит совершить "цифровую трансформацию".
При этом, по словам академика, система образования в РФ не учитывает всех требований "сегодняшнего дня". Российской экономике необходимы не просто "компиляторы", умеющие "собирать кубики", но и те, кто "сами бы эти кубики могли создавать".
Центр был создан для реализации на территории РФ систем с новым принципом получения научных знаний — Data intensive sciences (науки, основанные на интенсивном использовании данных). Он позволяет собирать несоизмеримые с прошлыми методами объемы данных о каких-либо явлениях и объектах, обрабатывать их новыми методами — извлекать знания.