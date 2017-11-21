Медведев открыл пусковой комплекс Эргинского кластера "Роснефти" в Югре

Дмитрий Медведев принимает участие в церемонии ввода в эксплуатацию пускового комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 21 ноября 2017

Дмитрий Медведев принимает участие в церемонии ввода в эксплуатацию пускового комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 21 ноября 2017

КОНДИНСКИЙ РАЙОН (ХМАО), 21 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил Кондинское нефтяное месторождение, где принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию пускового комплекса Эргинского кластера месторождений "Роснефти".

Максимальный годовой уровень добычи Эргинского кластера месторождений составит 8,8 миллиона тонн нефти; суммарные инвестиции в кластер оцениваются в 390 миллиардов рублей, сообщалось ранее в материалах к поездке премьера в ХМАО.

Эргинский кластер в ХМАО включает пять месторождений — самый крупный Эргинский лицензионный участок, который "Роснефть" приобрела в июле за 20,07 миллиарда рублей, и четыре месторождения Кондинской группы — Кондинское, Чапровское, Западно-Эргинское и Ендырское. Разработкой Кондинской группы месторождений занимается "Конданефть", которая была куплена "Роснефтью" за 40 миллиардов рублей.

Группа месторождений "Конданефти" находится в 100 километрах от одного из ключевых активов "Роснефти" — Приобского месторождения — и примыкает к Эргинскому месторождению.

Премьер в ХМАО также проведет совещание на тему развития нефтяной отрасли РФ, сообщила в понедельник пресс-служба правительства.

Шаг к новому нефтегазовому хабу

Медведев на церемонии открытия отметил, что пуск нового комплекса имеет большое значение для всей нефтяной отрасли РФ. "Это действительно шаг к созданию нового нефтегазового хаба. Что не менее важно… это хорошая перспектива для развития региона… Инновационный потенциал нашего нефтегазового комплекса растет с каждым днем", — сказал он.

"Важно также, что предприятие будет интегрировано с существующей системой трубопроводов. Речь идет об использовании инфраструктуры крупнейшего в России Приобского нефтяного месторождения. Это позволит не только ускорить начало промышленной добычи нефти, но и оптимизировать затраты на обустройство месторождений ", — сказал премьер.

По его словам, поскольку Эргинский кластер находится вблизи трех магистральных трубопроводов, добытые углеводороды можно будет транспортировать в нескольких направлениях. "Это очень важно с точки зрения экономики этого проекта. Это повышает его конкурентоспособность и является просто преимуществом его", — отметил он.

Перед началом церемонии ввода в эксплуатацию пускового комплекса Эргинского кластера премьер осмотрел центральный пункт сбора нефти Кондинского месторождения.

В частности, Медведев в сопровождении главы "Роснефти" Игоря Сечина осмотрел сепарационную площадку, где пластовая жидкость разделяется на нефть, воду, газ и механические примеси; резервуары, в которых от нефти отделяются остатки воды. Из резервуаров нефть поступает в насосную станцию перекачки.

"Солидно выглядит", — резюмировал премьер свои впечатления от увиденного. Он также заинтересовался расположенной на месторождении буровой установкой, задав несколько вопросов о ее технических характеристиках.

По завершении церемонии Медведеву подарили колбу с первой нефтью, добытой на Кондинском месторождении Эргинского кластера.